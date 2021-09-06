Налоговое и тарифное давление на ГМК может спровоцировать кризис в экономике

Экономическая ситуация более чем за месяц до начала отопительного сезона выглядит тревожно. В мире наблюдается значительный рост цен на энергоносители. Один кубометр газа уже стоит 630 долл. Это означает, что для стабильного прохождения отопительного сезона Украине понадобится много валюты, чтобы закупать газ. Кроме того, до конца 2021 года нашей стране предстоит выплатить внешним кредиторам 2,42 млрд долл., что еще больше повысит спрос на валюту.

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Приток валюты у нас в основном зависит от двух факторов: перечислений трудовых мигрантов и состояния экспорта. На мигрантов наше государство пока не влияет, поэтому оставим эту величину постоянной. Что касается экспорта, то его можно, как стимулировать, так и ограничивать. За последний год украинская власть сделала все возможное, чтобы ограничить рост национального экспорта, и уже осенью это может стать проблемой.

Дело в том, что треть экспорта обеспечивает горно-металлургический комплекс. Он же стабильно держится в лидерах по притоку валюты в страну. Тем не менее за последний год власть сделала все возможное, чтобы ограничить производство руды и металла. В частности, была значительно увеличена рента на добычу железной руды, подняты тарифы на ж/д грузоперевозки и портовые сборы при перевалке руды. В планах власти – повысить налоги через принятие законопроекта №5600.

В 2020 году украинский ГМК смог пережить повышенное фискальное давление благодаря высоким мировым ценам на руду и металл. При этом во многом благодаря металлургии и горнорудной промышленности экономика в кризисный год упала всего на 4% (во Франции – на 8,2%, в Италии – на 8,9%). Доходы от экспорта продукции ГМК составили 12,8 млрд долл., или 35% всего экспорта товаров из Украины.

За восемь месяцев 2021 года горно-металлургический комплекс получил доходы от экспорта на сумму 9 млрд долл. Во многом благодаря этому ВВП во II квартале вырос на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходная часть госбюджета перевыполнена на 27,7 млрд грн. С начала третьего квартала время, когда ГМК был локомотивом роста украинской экономики, закончилось. За июль-август ЖРС подешевело на 35%, а металл – на 10%. По прогнозам экспертов, падение продолжится.

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Теперь настало время, когда ГМК нуждается в помощи государства. Состояние бюджета плачевное, поэтому бизнес вряд ли может рассчитывать на льготы и дотации. Но если государство не может помочь, то хотя бы пусть прекратит мешать работать. Отказ от планов повышать налоги и тарифы госмонополий – это уже большая помощь. Это поможет ГМК, который обеспечивает около 600 тыс. рабочих мест, уверенно пережить падение мировых цен, стабильно платить налоги и обеспечивать страну валютой. Если государство не поддержит промышленников, кризис в ГМК может спровоцировать новый кризис в экономике.