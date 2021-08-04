Не стоит ради "спасения" бюджета убивать украинский бизнес

Налоговый Комитет ВР намерен в начале сентября вынести на второе чтение одиозный законопроект №5600. По заявлениям главы комитета, депутаты должны принять его за один парламентский день. Уверен, что этот день станет "черным днем" для всей украинской экономики, а сам з/п станет "черным лебедем", который похоронит шансы Украины выйти из карантинного кризиса.

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Важно отметить, что повышение налогов, предусмотренное в данном з/п, касается всей экономики, поэтому антиолигархическая риторика его авторов выглядит просто смешно и неуместно. Например, повышение налоговой ставки на сброс воды приведет к росту коммунальных платежей. От этого пострадают в первую очередь малоимущие и пенсионеры, уж совсем не олигархи. Другой пример – увеличение ставок НДС при купле-продаже недвижимости ударит по среднему классу и предпринимателям. Олигархам от этого ни холодно, ни жарко.

Крупный бизнес тоже пострадает, причем по-крупному. Рост фискального давления приведет к полному пересмотру планов развития. Компании будут вынуждены свернуть начатые проекты и отказаться от новых. Вследствие этого в экономике упадут объемы промышленного производства и снизятся объемы налоговых поступлений. Часть работников попадет под сокращение, что еще более усилит рост безработицы. Скажите, как это поможет борьбе с олигархами?!

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Недавно правительство обнародовало текст Бюджетной декларации на 2022-2024 гг. В ней, в частности, предусмотрен ежегодный прирост налоговых поступлений на 115 млрд грн, в том числе за счет детенизации экономики. Но где же вы видели детенизацию, вызванную повышением налогов?! Это нонсенс! Уверен, что, если законопроект № 5600 станет законом, бизнес начнет активно уходить в тень. Уплаченных налогов станет меньше, а дефицит бюджета – вырастет. Более жизнеспособным, на мой взгляд, является альтернативный з/п №5600-3, который соответствует запросам бизнеса, граждан и государства.