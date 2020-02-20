Нельзя все время у предприятий что-то забирать

Госстат Украины опубликовал сведения о внешней торговле товарами и услугами в 2019 году. В 2019 г. торговое сальдо Украины – вновь отрицательное: импорт товаров и услуг на $3,6 млрд. грн превышает экспорт. Основная причина негативного сальдо – импорт товаров все так же выше экспорта. В частности, Украина продала товаров на $50,1 млрд, а купила – на $60,8 млрд.

Положительным сальдо от торговли услугами на сумму $8,7 млрд лишь частично смягчает ситуацию. Кроме того, основная часть экспорта услуг (до 40%) – это доходы от трубопровода на сумму $5,9 млрд. Экспорт высокотехнологичных услуг, гордость наших властей, за год действительно вырос на 15,0%. Тем не менее, этот экспорт все еще не превышает 16% экспорта всех услуг, а во всем обороте товарами и услугами занимает немногим больше 1,5%.

Выводы очевидны: сальдо торговли товарами и услугами все еще во многом зависит от операций с товарами. Тенденции в экспорте товаров разнятся: доходы от экспорта продуктов питания и продукции сельского хозяйства растут, тогда как доходы от торговли металлами – падают.

Состояние дел в украинской металлургии определяется целым рядом факторов, которые можно условно поделить на две группы: внутренние факторы и динамика внешних рынков. В 2019 г. обе группы факторов проявились негативно.

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В частности:

Внутренний фактор. В 2019 г. Украина выплавила менее 21 млн т стали. Для сравнения, в 2008 г. было выпущено 43 млн т. Итого, за десять лет производство стали упало в два раза. Выплавка стали в 2019 г. – самая низкая за всю историю независимости Украины. По сути, в ГМК наблюдается явный кризис. В числе его основных причин – ревальвация гривни, а также усиление фискального давления на отрасль.

Внешний фактор. Финансовый кризис 2008 г. и последовавшая за ним рецессия поставили под сомнение многие из идей глобализации. Для целого ряда стран это вылилось в изменение приоритетов торговой политики. Если ранее страны охотно открывали свои рынки, то теперь – наоборот, почти все страны стараются защитить свое собственное производство.

Политика, направленная на защиту собственного производства – это квоты для внешних поставщиков и экспортные пошлины на ввозимую продукцию. Это особенно сильно бьет по украинскому ГМК, около 85% продукции предназначено для внешнего рынка.

Металлурги вынуждены конкурировать с каждым годом все сильнее. Основной инструмент их конкуренции – это цена. Из-за этого c 2018 г. цена на продукцию ГМК только падает. В результате, на конец 2019 г. цены на продукцию ГМК упали на 25-30%.

Как видно, уместно поднимать вопрос о спасении всего комплекса. Но вместо этого власти только усиливают на него фискальное давление. Например, принятый недавно "второй налоговый кодекс" – законопроект №1210, который существенно повысил ренту на железную руду. Кроме того, государство систематически задерживает возмещение НДС. К слову, последняя проблема актуальна не только для ГМК, но и для многих других экспортеров: аграриев и производителей продуктов питания.

Предприятия ГМК экспортируют до 85% своей продукции. Задача властей – способствовать доступу предприятий украинского ГМК на внешние рынки: добиться снижения пошлин на нашу продукцию и повышения на нее квот. Но эта работа если и ведется, то разве что номинально. Фактически, все усилия государства по защите интересов украинских предприятий на внешних рынках – это просто имитация.

ГМК пытается решить проблему доступными средствами самостоятельно, но без деятельной поддержки со стороны властей добиться успеха крайне непросто. Государство должно взять на себя обязательства по защите нашей продукции на внешних рынках.

Власть должна сделать шаги навстречу ГМК. Я считаю, что власти и представители ГМК должны подписать меморандум, в котором будет изложено создавшееся положение дел, а также будут зафиксированы обязательства властей и руководителей предприятий. ГМК должен получать поддержку от государства посредством сбалансированной внутренней регуляторной политики и защиты интересов производителей на внешних рынках. Нельзя все время у предприятий что-то забирать. Предприятия, которые ведут честный бизнес, платят налоги и несут социальную нагрузку, должны и получать что-то от государства.

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