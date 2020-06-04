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Муса Магомедов

народный депутат Украины

Повышение ставки ренты на добычу руды необходимо отложить

4 июня, 21:28

По просьбе журналистов еще раз высказался относительно изменений в Налоговый кодекс в части повышения ставки ренты на добычу железной руды.

Ударит ли это по металлургии? Безусловно. Причем последствия могут быть весьма плачевными. С октября прошлого года ГМК находится в глубокой рецессии, на которую еще наложились последствия COVID-19. Реализация продукции существенно упала. Не только в Украине. Везде, во всем мире. Общее снижение порядка 30% на европейских рынках. Но вместо того, чтобы помогать своему производителю, государство накладывает дополнительные пошлины, способности отечественных производителей будут падать.

Снижение объемов производства повлияет на занятость, количество рабочих мест сократится. То есть власть вместо того, чтобы думать, как увеличить поступления в бюджет, их сокращает.

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Кроме того, украинские производители не будут конкурентны на мировых рынках. Не смогут конкурировать ни с россиянами, ни с казахами.

Мое мнение – повышение ставки ренты на добычу руды необходимо отложить, отсрочить – называйте, как хотите. Нужно сделать все для того, чтобы сохранить рынки – это источники валютных поступлений, нужно сохранить рабочие места, нужно удержать на плаву экономику. Это задача номер один.

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руда Муса Магомедов

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