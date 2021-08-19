Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
Блоги
Муса Магомедов

Правительство должно предотвратить кризис, надвигающийся на металлургию

Муса Магомедов

народный депутат Украины

19 августа, 12:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Украинские металлурги требуют от правительства ввести временный мораторий на экспорт металлолома до 2023 года. Это необходимо, чтобы предотвратить масштабный кризис, который может возникнуть в отрасли до конца 2021 года. Главная причина кризиса – растущий дефицит лома на металлургических предприятиях. Из-за нехватки сырья уже в августе могут начаться первые остановки производственных линий, а в сентябре – начнут останавливаться заводы.

Реклама

Никто в мире не предполагал, что цена на лом в 2021 году взлетит до космического уровня – более 500 долл/т. В таких условиях лом из обычного металлургического сырья стал стратегически важным, за него развернулась настоящая борьба между странами. Масла в огонь подлила также набирающая обороты декарбонизация мировой экономики. Использование лома позволяет без вложений в дорогостоящие технологии значительно снизить выбросы СО2 при производстве стали.

Растущим спросом и благоприятной глобальной конъюнктурой воспользовались отечественные ломозаготовители. В июле 2021 года они вывезли на экспорт лома в три раза больше, чем за весь 2020 год. Всего с начала года суммарный объем экспорта лома из Украины составил более 334 тыс. т, это в 20 раз больше, чем за этот же период предыдущего года. Цифры показывают, что украинская металлургия стремительно теряет сырье.

Стабилизировать ситуацию с поставками лома на меткомбинаты правительство пыталось в первой половине 2021 года. Услышав аргументы металлургов, Кабмин продлил действие экспортной пошлины в размере 58 евро/т. Но аномально высокая мировая цена на лом делает выгодным его экспорт даже после уплаты пошлины. Очевидно, что защитных мер, предпринятых правительством, оказалось недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли.

Считаю, что Кабмин должен в срочном порядке ввести мораторий на экспорт лома. Государству нужно четко расставить приоритеты: играть на руку ломозаготовителям или спасать одну из базовых отраслей украинской экономики. Если в металлургии разразится масштабный кризис, это ударит по государственному бюджету, стабильности гривны и приведет к росту безработицы. По сути, речь идет об угрозе национальной экономической безопасности, которую необходимо нейтрализовать как можно быстрее.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Истории про спорт
Больше историй
Игры разума
Больше умного азарта
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1 560 случаев за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
дней
часов
минут
секунд
осталось до встречи Зеленского и Байдена
Подробнее
Опрос
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
5 сезон "Короны". Новые Чарльз и Диана
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Игры сильных духом!
24 августа - 5 сентября
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять