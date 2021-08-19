Правительство должно предотвратить кризис, надвигающийся на металлургию

Украинские металлурги требуют от правительства ввести временный мораторий на экспорт металлолома до 2023 года. Это необходимо, чтобы предотвратить масштабный кризис, который может возникнуть в отрасли до конца 2021 года. Главная причина кризиса – растущий дефицит лома на металлургических предприятиях. Из-за нехватки сырья уже в августе могут начаться первые остановки производственных линий, а в сентябре – начнут останавливаться заводы.

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Никто в мире не предполагал, что цена на лом в 2021 году взлетит до космического уровня – более 500 долл/т. В таких условиях лом из обычного металлургического сырья стал стратегически важным, за него развернулась настоящая борьба между странами. Масла в огонь подлила также набирающая обороты декарбонизация мировой экономики. Использование лома позволяет без вложений в дорогостоящие технологии значительно снизить выбросы СО2 при производстве стали.

Растущим спросом и благоприятной глобальной конъюнктурой воспользовались отечественные ломозаготовители. В июле 2021 года они вывезли на экспорт лома в три раза больше, чем за весь 2020 год. Всего с начала года суммарный объем экспорта лома из Украины составил более 334 тыс. т, это в 20 раз больше, чем за этот же период предыдущего года. Цифры показывают, что украинская металлургия стремительно теряет сырье.

Стабилизировать ситуацию с поставками лома на меткомбинаты правительство пыталось в первой половине 2021 года. Услышав аргументы металлургов, Кабмин продлил действие экспортной пошлины в размере 58 евро/т. Но аномально высокая мировая цена на лом делает выгодным его экспорт даже после уплаты пошлины. Очевидно, что защитных мер, предпринятых правительством, оказалось недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию в отрасли.

Считаю, что Кабмин должен в срочном порядке ввести мораторий на экспорт лома. Государству нужно четко расставить приоритеты: играть на руку ломозаготовителям или спасать одну из базовых отраслей украинской экономики. Если в металлургии разразится масштабный кризис, это ударит по государственному бюджету, стабильности гривны и приведет к росту безработицы. По сути, речь идет об угрозе национальной экономической безопасности, которую необходимо нейтрализовать как можно быстрее.