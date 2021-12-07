Проблема лома решается: власть и бизнес работают сообща

В начале декабря парламент сделал важный шаг к преодолению дефицита лома в Украине. Рада проголосовала за закон, который увеличивает экспортную пошлину на лом с 58 евро/т до 180 евро/т. Парламентариям удалось найти компромисс между интересами всех участников рынка: металлургов, экспортеров лома и государства.

Теперь принятый парламентом закон ожидает подписи президента. Чем раньше это произойдет, тем меньше будет вероятность возникновения в отрасли кризисных ситуаций, связанных с нехваткой лома на предприятиях. К сожалению, власть сильно затянула с принятием окончательного решения. С призывом ввести временный мораторий на экспорт лома металлургические предприятия обратились к правительству еще в конце сентября этого года. И сначала Минэкономики подготовило соответствующий проект постановления Кабмина, но его утверждение постоянно откладывалось.

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В результате к концу ноября запасы лома на некоторых металлургических предприятиях истощились до 4-5-дневного уровня. После их использования заводы ожидала остановка, а работников – увольнение. Поэтому, решение парламента хотя и было несколько запоздавшим, но все же появилось вовремя, чтобы спасти отечественную металлургию от надвигающегося кризиса. Остановка предприятий могла больно отразиться на украинской экономике, ведь металлурги создают 10% национального ВВП, обеспечивают 25% экспорта и 200 тыс. рабочих мест.

Чем раньше президент подпишет закон о повышении экспортной пошлины на лом, тем раньше металлургические предприятия смогут стабилизировать свои запасы и тем самым гарантировать бесперебойную работу на 2022 год. Кроме того, Украина сможет начать выполнение международных климатических обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения. Использование лома в металлургическом производстве является самым дешевым и эффективным инструментом декарбонизации. Каждая тонна металлолома сокращает выбросы СО2 на 1,5 т. Теперь государство также заинтересовано, чтобы лом не уходил из Украины.