Россия-НАТО: ставки сделаны

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. По итогам Генсекретарь НАТО Столтенберг, представитель США в переговорах Шерман и заместитель главы МИД России Грушко провели пресс-конференции.

Существенное сокращение коммуникации по линии Россия-НАТО произошло после агрессии РФ в отношении Украины в 2014 году. Заседания Совета Россия-НАТО не проходили с 2019 года. С ноября 2021 года Россия закрыла представительство в НАТО и отозвала аккредитацию бюро НАТО в России.

Реклама

Участие в заседании Совета Россия-НАТО приняли представители РФ и 30 государств – членов НАТО. Россию представляли заместитель министра иностранных дел России Грушко и заместитель министра обороны Фомин. США – заместитель госсекретаря Шерман. Переговоры длились более четырех часов вместо запланированных трех.

Представители Украины в переговорах не участвовали, хотя вопрос Украины был одним из главных и его обсуждение длилось более 1,5 часа. Накануне состоялась встреча Украина-НАТО, где стороны "сверили часы" и подтвердили позицию относительно того, что принимать окончательные решения без Украины не будут.

Генсек НАТО Столтенберг по итогам встречи четко назвал сферы, в которых НАТО готово к диалогу с Россией: уменьшение космических угроз, контроль за ядерным вооружением, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об основных принципах Североатлантического союза и европейской безопасности НАТО вести дискуссию не готов. Обязательным условием продолжения переговоров будет деэскалация на украинско-российской границе и в Украине, изменение угрожающей риторики РФ. НАТО по-прежнему будет помогать Украине и в случае наступления РФ будет реагировать. А решать, быть ли Украине членом НАТО, будут исключительно страны – члены НАТО и Киев.

Реклама

Позицию Столтенберга полностью разделила представитель США в переговорах Шерман. Более того, в своих высказываниях Шерман была более радикальной, чем ранее несколькими днями в Женеве. Она фактически заявила, что Россию ставят перед выбором – "деэскалация или конфронтация с последствиями".

Представитель РФ общался с прессой больше часа и в очередной раз подчеркнул безальтернативность предложений РФ. По его словам, РФ не готова отходить от предоставленных в проекте договора условий и ключевым вопросом для РФ остается остановка продвижения НАТО на Восток, то есть отказ в членстве Украине и отказ от политики "открытых дверей".

Деэскалация на границе Украины с Россией — это важнейший элемент стабилизации ситуации в регионе. Хорошо, что стороны готовы садиться за стол переговоров и искать компромисс. И хотя путь этот трудный, но он – единственно возможный. А что касается внешнеполитического курса нашей страны, то я хочу подчеркнуть, что последнее слово в этом вопросе исключительно за гражданами Украины.