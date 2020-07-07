Рост тарифа "Укрэнерго" может добить промышленность

В который раз хочу призвать украинское правительство обратить внимание на отечественную промышленность. Она оказалась в самой сложной ситуации в истории независимой Украины. Промышленность нужно спасать! Это – мотор национальной экономики: если он остановится, нам не выплыть.



Вкратце напомню, где мы находимся. Украинская экономика все глубже заходит в кризис, вызванный последствиями карантина. По оценке Минэкономики, за январь-апрель 2020 г. ВВП Украины упал на 5%. Прогноз инфляции по году пока составляет 11,6%, падение экспорта – 12%. С промышленностью ситуация еще хуже. Она падала весь прошлый год. С начала 2020-го падение ускорилось. В апреле 2020 г. промышленное производство сократилось на 16,2%, а в мае – на 12,2%. Что в этой ситуации должна делать власть? Все возможное, чтобы помочь экономике преодолеть кризис. Но наша власть почему-то делает все наоборот.



Например, планирует повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" на поставку электроэнергии. НКРЭКУ приняла предварительное решение о повышении тарифов более чем в 2 раза. По оценкам экспертов, это приведет к росту цены электроэнергии для промышленности на 30%. Больше всего пострадают экспортеры, так как их продукция станет дороже и менее конкурентоспособной. Также под удар попадут водоканалы, больницы, и бюджетные учреждения. В конечном итоге рост тарифа на передачу приведет к удорожанию коммунальных тарифов, стоимости проезда в общественном транспорте, стоимости продуктов питания и т.д. Это ударит по наименее защищенным категориям граждан.



Кроме того, повышение тарифа "Укрэнерго" приведет к увеличению дефицита Гарантированного покупателя для компенсации поставок электроэнергии населению по льготному тарифу. Следовательно, правительство будет вынуждено увеличить расходы на субсидии для населения. В свою очередь это приведет к незапланированному росту дефицита бюджета, а значит, – серьезным проблемам для получения второго транша кредита МВФ.



Если сделать пересчет на евро, то конечный тариф на передачу после повышения будет равен 11 евро\Мвт-ч. И тут нас можно будет "поздравить", так как промышленность Украины получит самую высокую ставку этого тарифа в Европе. Для сравнения: металлурги Франции платят всего 1 евро\МВт-ч, в Германии – 7,1 евро\Мвт-ч, в Бельгии – 8,6 евро\Мвт-ч. Сможет ли в таких условиях украинская промышленность выйти из кризиса – вопрос риторический. Для сравнения, правительства Словакии, Италии и Греции идут по диаметрально противоположному пути. Шаг за шагом они снижают ставку тарифа на передачу, чтобы национальные производители смогли сохранить экспортный потенциал.



Позиция НКРЭКУ состоит в том, что повышение тарифа на передачу электроэнергии необходимо, чтобы покрывать убытки от "зеленых" тарифов. Однако сами энергетики настаивают, что есть масса других механизмов, позволяющих покрыть затраты на зеленую энергетику. Поэтому украинскому правительству следует внимательно изучить европейский опыт и отказаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии.

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