Блоги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
Блоги
Муса Магомедов

Украинские экспортеры могут потерять треть китайского рынка руды

Муса Магомедов

народный депутат Украины

24 сентября, 15:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

На мировых рынках продолжается падение цен на железную руду. По факту подтверждаются прогнозы экспертов о том, что после резкого подъема цены значительно просядут. Кстати, об этом говорили украинские промышленники власти, когда впервые обсуждался законопроект №5600, предполагающий увеличение ренты на добычу руды. Пока диалог проходит без особого успеха, власть в упор не хочет признавать действительность, а именно тот факт, что мировые цены на руду вошли в цикл среднесрочного падения.

С июля 2021 года железная руда подешевела почти в 2,5 раза и теперь за одну ее тонну с 62% содержанием железа можно получить около 100 долл.

Реклама

Швейцарская аналитическая группа UBS считает, что в 2022 году цена на руду продолжит снижаться и стабилизируется на отметке 89 долл./т. В 2023-м снижение цены продолжится, правда, уже не так значительно – до 80 долл./т.

Но самое "интересное", по мнению швейцарских экспертов, произойдет после 2023 года – падение цен на руду ускорится, и в результате она будет стоить не более 65 долл./т.

Украинские отраслевые эксперты, комментируя прогнозы UBS, отмечают, что если они подтвердятся, то отечественные производители руды могут потерять как минимум треть китайского рынка железной руды. Почему это плохо? Потому что сегодня 70% экспорта украинской руды приходится на КНР. Избежать потери рынка в условиях падения цен вряд ли удастся, потому что в этом случае значительно обострится конкуренция на рынке. При всем желании мы не сможем конкурировать с "большой тройкой" сырьевых корпораций – BHP Billiton Plc, Rio Tinto Plc и Vale SA.

Реклама

Себестоимость железной руды у этих гигантов в 2-3 раза ниже, чем у руды, добытой на украинских ГОКах. Причем их руда намного качественнее, содержание в ней железа составляет около 60%. Наша руда намного беднее железом, поэтому добывающие предприятия тратят значительные средства, чтобы привести ее в товарный вид, то есть обогатить железом. Когда понимаешь эти международные расклады в железорудном бизнесе, становится понятно, насколько несправедливо украинская власть хочет обойтись с рудокопами.

Повышение ренты на добычу железной руды, предусмотренное законопроектом №5600 может окончательно подкосить конкурентоспособность украинской руды на мировых рынках. От этого проиграют не только ГОКи, но и государство, которое в итоге получит меньше налогов и валюты, а значит не сможет эффективно выполнять свои социальные обязательства и поддерживать курс гривны.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

24 сентября 1991. Завершился визит председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука в Канаду...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

41 319

заболело за неделю в Украине

+50%

Вакцинация
По состоянию на 23 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 355 959
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 624 026
Всего введенных доз 11 979 985
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Пятница, 24 сентября
19:30
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
На заметку
Где согреться осенью
Быть в курсе
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять