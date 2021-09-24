Украинские экспортеры могут потерять треть китайского рынка руды

На мировых рынках продолжается падение цен на железную руду. По факту подтверждаются прогнозы экспертов о том, что после резкого подъема цены значительно просядут. Кстати, об этом говорили украинские промышленники власти, когда впервые обсуждался законопроект №5600, предполагающий увеличение ренты на добычу руды. Пока диалог проходит без особого успеха, власть в упор не хочет признавать действительность, а именно тот факт, что мировые цены на руду вошли в цикл среднесрочного падения.

С июля 2021 года железная руда подешевела почти в 2,5 раза и теперь за одну ее тонну с 62% содержанием железа можно получить около 100 долл.

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Швейцарская аналитическая группа UBS считает, что в 2022 году цена на руду продолжит снижаться и стабилизируется на отметке 89 долл./т. В 2023-м снижение цены продолжится, правда, уже не так значительно – до 80 долл./т.

Но самое "интересное", по мнению швейцарских экспертов, произойдет после 2023 года – падение цен на руду ускорится, и в результате она будет стоить не более 65 долл./т.

Украинские отраслевые эксперты, комментируя прогнозы UBS, отмечают, что если они подтвердятся, то отечественные производители руды могут потерять как минимум треть китайского рынка железной руды. Почему это плохо? Потому что сегодня 70% экспорта украинской руды приходится на КНР. Избежать потери рынка в условиях падения цен вряд ли удастся, потому что в этом случае значительно обострится конкуренция на рынке. При всем желании мы не сможем конкурировать с "большой тройкой" сырьевых корпораций – BHP Billiton Plc, Rio Tinto Plc и Vale SA.

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Себестоимость железной руды у этих гигантов в 2-3 раза ниже, чем у руды, добытой на украинских ГОКах. Причем их руда намного качественнее, содержание в ней железа составляет около 60%. Наша руда намного беднее железом, поэтому добывающие предприятия тратят значительные средства, чтобы привести ее в товарный вид, то есть обогатить железом. Когда понимаешь эти международные расклады в железорудном бизнесе, становится понятно, насколько несправедливо украинская власть хочет обойтись с рудокопами.

Повышение ренты на добычу железной руды, предусмотренное законопроектом №5600 может окончательно подкосить конкурентоспособность украинской руды на мировых рынках. От этого проиграют не только ГОКи, но и государство, которое в итоге получит меньше налогов и валюты, а значит не сможет эффективно выполнять свои социальные обязательства и поддерживать курс гривны.