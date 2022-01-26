Блоги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко
Блоги
Муса Магомедов

Власть возвращает "азаровщину"?

Муса Магомедов

народный депутат Украины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 15:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Вопрос №1 национальной повестки дня – укрепление обороноспособности Украины. Думаю, это ни у кого не вызывает сомнения, когда около украинских границ стоит более чем 100-тысячная российская армия. От чего зависит обороноспособность? В первую очередь от успешности экономики. Чем лучше работает бизнес в стране, тем больше собирается налогов и тем больше можно потратить на армию. Понимает ли это украинская власть – большой вопрос, по крайней мере, ее действия говорят об обратном.

В 2021 году украинские фискальные органы начали активно возвращаться к практике, известной как "азаровщина". Ее смысл заключается в усилении незаконного давления на легальный бизнес с целью получения коррупционной выгоды или получения соглашения от собственников на передел бизнеса. Первыми крупными жертвами налоговиков стали компании "Новая почта" и "Синево". В 2022 году к ним прибавился металлургический гигант "Арселор Миталл Кривой Рог". Фискальная служба арестовала счета предприятия якобы из-за того, что оно не уплатило в бюджет 2,2 млрд грн налогов.

Реклама

Интересно, что гонения властей направлены в первую очередь на крупнейшие компании страны, а соответственно – крупнейших налогоплательщиков в местные и государственный бюджеты. Их работа всегда на виду, они работают легально, им нет смысла утаивать налоги от государства, тем более – на такие крупные суммы. Но, видимо, у представителей налоговых органов другая логика: чем прозрачнее документооборот, тем проще докопаться до мелочей и впаять миллиардные штрафы.

При этом никуда не делись "скрутки", "налоговые ямы", контрабанда, незаконное изготовление и продажа алкогольных напитков, бензина и сигарет, теневая аренда земли. От всего этого государственный и местные бюджеты теряют десятки миллиардов долларов в год! Но бороться с преступниками – трудно и опасно. Гораздо проще прийти к легально работающему предприятию.

Такое поведение представителей государства полностью обнуляет инвестиционные перспективы Украины. И эта тенденция усиливается.

Реклама

Согласно опросу ЕБА, во втором полугодии 2021 года почти 60% руководителей украинских предприятий считали инвестиционный климат в стране неблагоприятным для ведения бизнеса. Если власть продолжит в том же духе, к концу 2022 года эта цифра может вполне составить 80%. Без инвестиций экономика не будет развиваться. Лучшего подарка Путину не придумаешь. С такими трендами нам не Путина стоит боятся, а самих себя.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Видео-контент
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько "Козырь в рукаве". Почему в России заговорили о признании "ЛДНР" и нужен ли Путину суверенный Донбасс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко День рождения президента Зеленского: чем он запомнился в мировой истории Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Красная планета
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Новости с орбиты
🚀
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37829.32

Binance Coin (BNB)

387.61

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

110.29

Theta (THETA)

2.69

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
32,21
31,22
30,00
19,10
34,09
33,79
33,68
19,48
36,45
32,93
32,40
19,08
36,49
33,42
32,92
18,74
37,09
33,40
31,79
19,01
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,97
34,25
35,97
19,68
Коронавирус за месяц

264 573

заболело за месяц в Украине

+13%

Вакцинация
По состоянию на 25 января 2022 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
14 516 864
Люди, которые получили минимум одну дозу
15 221 306
Всего введенных доз 29 738 170
Детальнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Опрос КМИС, 20 - 21 декабря
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Подробнее
Опрос КМИС, 20 - 21 января
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Появились новые лидеры
Худеем
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Германия слила Украину и тайно договаривается с Россией
Почему это миф?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Комаровский в теме
Делать ли прививки от COVID-19 при болезнях почек?
Спроси у доктора
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять