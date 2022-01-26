Власть возвращает "азаровщину"?

Вопрос №1 национальной повестки дня – укрепление обороноспособности Украины. Думаю, это ни у кого не вызывает сомнения, когда около украинских границ стоит более чем 100-тысячная российская армия. От чего зависит обороноспособность? В первую очередь от успешности экономики. Чем лучше работает бизнес в стране, тем больше собирается налогов и тем больше можно потратить на армию. Понимает ли это украинская власть – большой вопрос, по крайней мере, ее действия говорят об обратном.

В 2021 году украинские фискальные органы начали активно возвращаться к практике, известной как "азаровщина". Ее смысл заключается в усилении незаконного давления на легальный бизнес с целью получения коррупционной выгоды или получения соглашения от собственников на передел бизнеса. Первыми крупными жертвами налоговиков стали компании "Новая почта" и "Синево". В 2022 году к ним прибавился металлургический гигант "Арселор Миталл Кривой Рог". Фискальная служба арестовала счета предприятия якобы из-за того, что оно не уплатило в бюджет 2,2 млрд грн налогов.

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Интересно, что гонения властей направлены в первую очередь на крупнейшие компании страны, а соответственно – крупнейших налогоплательщиков в местные и государственный бюджеты. Их работа всегда на виду, они работают легально, им нет смысла утаивать налоги от государства, тем более – на такие крупные суммы. Но, видимо, у представителей налоговых органов другая логика: чем прозрачнее документооборот, тем проще докопаться до мелочей и впаять миллиардные штрафы.

При этом никуда не делись "скрутки", "налоговые ямы", контрабанда, незаконное изготовление и продажа алкогольных напитков, бензина и сигарет, теневая аренда земли. От всего этого государственный и местные бюджеты теряют десятки миллиардов долларов в год! Но бороться с преступниками – трудно и опасно. Гораздо проще прийти к легально работающему предприятию.

Такое поведение представителей государства полностью обнуляет инвестиционные перспективы Украины. И эта тенденция усиливается.

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Согласно опросу ЕБА, во втором полугодии 2021 года почти 60% руководителей украинских предприятий считали инвестиционный климат в стране неблагоприятным для ведения бизнеса. Если власть продолжит в том же духе, к концу 2022 года эта цифра может вполне составить 80%. Без инвестиций экономика не будет развиваться. Лучшего подарка Путину не придумаешь. С такими трендами нам не Путина стоит боятся, а самих себя.