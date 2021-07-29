Выполнение годовых планов в металлургии под угрозой срыва

На совещании в Министерстве экономики представители украинских металлургических предприятий заявили об остром дефиците лома, который вызван ростом экспорта этого сырья. С начала 2021 года ломозаготовители вывезли из Украины 230 тыс. т лома, это в 6 раз больше, чем за весь 2020 год.

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В мае вступил в силу закон о продлении на два года экспортной пошлины на лом в размере 58 евро/т. Однако это не помогло остановить вывоз стратегически важного сырья. В июне мировые цены на лом преодолели отметку в 507 долл./т. Из-за такой цены и высокого спроса продавать металлолом на экспорт выгодно даже с учетом уплаты пошлины.

Еще несколько недель назад эксперты говорили о вероятных сбоях в поставках лома на украинские меткомбинаты. Сегодня это уже не прогнозы, а реальность. Представители таких компаний, как "Метинвест", "Азовсталь" и "Интерпайп" открыто заявляют о вынужденном сокращении производства из-за нехватки сырья.

По прогнозам металлургов, в августе-сентябре 2021 года из-за отсутствия лома могут начаться остановки отдельных предприятий. Такое уже было в 2015 году, когда ряд меткомбинатов вынуждены были на несколько месяцев остановить производство. Чтобы не допустить худшего сценария, необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома.

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Введение моратория отвечает как интересам бизнеса, так и государства. Металлурги таким образом получат гарантию постоянного наличия сырья, а также смогут сохранить объемы производства и свои позиции на внешних рынках. Власть получит возможность ускорить темпы декарбонизации и дополнительно наполнить бюджет. Использование лома для выплавки стали позволяет сократить выбросы СО2 на 1,67 т на метр стали, а его переработка дает в четыре раза больше налоговых поступлений в бюджет, чем экспорт.

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Очень важно, чтобы правительство приняло незамедлительные меры по предотвращению дефицита лома. Промедление приведет к экономическим потерям для меткомбинатов, снижению объемов уплаченных налогов и росту безработицы. Считаю, что ввести временный мораторий на экспорт лома необходимо не позже конца августа 2021 года.