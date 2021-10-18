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Муса Магомедов

Запрет экспорта лома наполнит бюджет и сохранит рабочие места

Муса Магомедов

народный депутат Украины

18 октября, 16:34
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Смотрю прогнозы развития экономики Украины до конца 2021 года. Все они отличаются в цифрах, но не учитывают одного важного фактора — возможности возникновения масштабного кризиса в металлургии. В первой половине года такой прогноз казался нереальным, однако, начиная с июля, ситуация изменилась. Из-за острой нехватки лома уже до конца октября могут начаться первые остановки металлургических предприятий.

За восемь месяцев 2021 года из Украины было экспортировано 410 тыс. тонн лома. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Если экспорт будет продолжаться такими же темпами, до конца текущего года экспорт лома может достичь 1,5 млн т. Отечественная металлургия приблизилась к опасной черте — технологическому минимуму запасов лома. За этой чертой неизбежно начнутся массовые остановки производств и целых предприятий.

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Такой сценарий развития событий может привести к потере по итогам 2021 года 1,5 млрд валютной выручки от экспорта. Заводы будут вынуждены сократить объемы производства и часть работников. Следовательно, бюджет недополучит несколько миллиардов налоговых поступлений и, напротив, получит увеличенную социальную нагрузку по выплате пособий по безработице.

Учитывая тот факт, что металлургия является одной из основных отраслей украинской экономики, отраслевой кризис с большой вероятностью может перерасти в общеэкономический. Впрочем, кризис можно предотвратить, если ввести мораторий на экспорт лома из Украины. На мой взгляд, эта чрезвычайная мера соответствует рискам, перед которыми оказались наши металлурги.

Действующая экспортная пошлина в 58 евро/т не работает: при цене лома на мировых рынках в 500 долл./т данная пошлина теряет свою эффективность. Минэкономики подготовило проект постановления КМУ о введении временного моратория на экспорт лома до 2023 года. Он не затрагивает экспорт лома в ЕС, поэтому не нарушает обязательства Украины перед Евросоюзом. По прогнозам экспертов, реализация постановления увеличит ВВП на 2,5%. Аргумент более, чем весомый, поэтому мораторий нужно вводить как можно быстрее.

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