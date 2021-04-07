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Муса Магомедов

народный депутат Украины

Зеленые долги тормозят экотрансформацию промышленности

7 апреля, 16:53

Правительство не соблюдает условия меморандума с инвесторами зеленой энергетики. Долг ГП "Гарантированный покупатель" по зеленым тарифам на апрель 2021 года составил 17,8 млрд грн. С начала года компании ВИЭ получили в счет уплаты долга всего 4,6 млрд грн.

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Проблема с погашением долгов перед производителями зеленой э/э негативно отразилась на инвестиционной привлекательности отрасли. В 2019 году приток иностранных инвестиций в украинскую зеленую энергетику составил 5,86 млрд долл. В 2020 году отрасль начала терять инвестиции: отток составил 868,2 млн долл.

Вопрос развития альтернативной энергетики находится на повестке дня переговоров с МВФ. Фонд настаивает на том, чтобы Украина запустила так называемые зеленые аукционы, призванные снизить стоимость зеленой электроэнергии. Без решения этого вопроса мы не сможем рассчитывать на полноценное сотрудничество с МВФ, а именно на этот маяк ориентируется большинство инвесторов.

В более долгосрочной перспективе зеленые долги могут затормозить экотрасформацию национальной промышленности. Ведь для производства продукции с нулевым карбоновым следом предприятия должны полностью перейти на использование таких чистых видов энергии, как зеленая э/э и водород, которые вырабатывает зеленая энергетика.

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Отказ от ископаемых видов топлива и переход на использование ВИЭ и водород неизбежны. Такова логика мирового технологического и цивилизационного прогресса. Если Украина сегодня выпадет из этой логики, никакого светлого завтра для нашей экономики не будет.

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Но рассчитаться с долгами мало. Необходимо в сжатые сроки разработать и принять Стратегию развития альтернативной энергетики в Украине, которая будет учитывать такие глобальные вызовы, как зеленый переход и СВАМ. Важно правильно расставить приоритеты и уже сегодня заботиться о будущем.

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