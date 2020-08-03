Операция "Адаптация: новые возможности"

Как стать гибким, найти для себя принципиально новый карьерный путь и преуспеть? Реально ли найти новые возможности во времена, когда все меняется?

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Адаптироваться или способность быть гибким – самый большой человеческий актив, позволяющий выживать и добиваться успеха в условиях глобальной нестабильности и отсутствия четкого горизонта планирования. Это важное качество помогает выстроить четкую жизненную стратегию, даже на фоне кардинальной смены рода деятельности, страны проживания или круга общения. Именно оно помогло мне – финансисту с хорошей карьерой в международном инвестиционном банкинге – быстро добиться самореализации в новой сфере деятельности, и стать коммерчески успешным художником. Ведь для продвижения в рейтингах продаж современного искусства также как и в банковском бизнесе, нужно обладить хорошими знаниями маркетинга и уметь выстраивать гибкие стратегии продвижения.

Конечно, можно обратиться к профессионалам – арт-менеджерам. Но их число в нашей стране пока крайне невелико. Но, если вы обладаете навыками аналитического мышления и умением трансформировать свои профессиональные компетенции к актуальным вызовам, вы всегда сможете найти правильное решение. Этот тезис легко проиллюстрировать на примере моей выставки, подготовка к которой началась еще в допандемические времена. Однако наступившая вскоре новая реальность потребовала и нового менеджмента этого художественного проекта.

Прежде всего, пришлось придумывать иной, адаптивный формат проведения самого вернисажа. Вместе с моим галеристом мы пришли к инновационному комбинированному формату выставки: знакомство с творчеством художника и посещение экспозиции его работ доступно для зрителей в двух режимах – реальном и виртуальном. Ведь традиционный выставочный стандарт с большим скоплением народа уже утратил свою актуальность из-за новых стандартов безопасности, к которым все мы привыкли на карантине. Поэтому, для тех, кто находится в Украине, помимо непосредственного посещения выставки, предусмотрена уникальная возможность личного общения с автором работ, ведь раньше это была практически не решаемая задача на шумных вернисажах. Для качественного и наполненного диалога нужно лишь заранее обозначить время встречи с художником. А нерезиденты Украины могут стать участниками уникального авторского тура в режиме онлайн-выставки и лично пообщаться с ее автором на большинстве европейских языков. Тут пригодились мои лингвистические знания, которые из хобби превратись в удобный и нужный инструмент коммуникации со зрителями. Последним, кстати, очень легко перейти в статус покупателя, ведь на родном языке легко осуществить онлайн-покупку и договориться об отправке приобретенной картины в любую страну с соблюдением всех рекомендаций по безопасности в условиях пандемии.

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Все эти дополнительные возможности и сервисы чрезвычайно важны для построения сильного персонального бренда, без которого не обойтись никому – ни финансисту, ни художнику. Ведь сегодня, как никогда, нужно иметь смелость и умение громко заявить о себе. Только так вы будете услышаны и сможете стать авторитетными инфлюенсерами, лидерами мнений и трендмейкерами. Это и есть настоящая узнаваемость и популярность, вслед за которыми приходит коммерческий успех. Конечно, мне немного жаль, что в новой реальности наиболее актуальным форматом коммуникаций стал онлайн.

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Но я верю, что вскоре мы сможем вернуться к живому общению, ведь ничто не может заменить реального и настоящего человеческого тепла, обмена энергией и эмоциями. А для художника особенно важен непосредственный контакт и тактильные ощущения – прикасание к искусству и вызванные этим чувства имеют абсолютно прямой и незавуалированный смысл. Не случайно, эмоциональный маркетинг, аппелирующий и воздействующий на чувственное восприятие человека, стал сегодня мейнстримом в любой рекламной кампании.

Но настоящее искусство в ней не нуждается, ибо оно работает непосредственно с чувственным миром человека, а это никогда не выйдет из моды и не перестанет нас волновать. И не важно, что происходит вокруг – жесткий карантин или адаптационный период – Ars longa, vita brevis!

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