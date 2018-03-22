Большой договор: пролонгировать нельзя денонсировать

На минувшей неделе МИД анонсировал разработанные предложения по приостановлению или денонсации украинско-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а так же о прекращении участия Украины в СНГ. Новацией это не стало, ибо разговоры о денонсации Большого договора велись давно.

Аргументы сторонников денонсации понятны и имеют свою логику. Аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, Россия де-факто растоптала договор. Украина законодательно признала РФ страной-агрессором и, понятно, что с агрессором никакой дружбы и партнерства быть не может априори. Поэтому до 1 октября 2018 г. (момента очередной 10 летней пролонгации действия этого документа) Украина должна его денонсировать.

Справедливость этой позиции очевидна, у Украины есть моральные и юридические основания для прекращения действия Большого договора, но стоит задуматься о целесообразности и последствиях такого решения.

Во-первых, этот договор является несущей конструкцией (или фундаментом) всего массива соглашений с РФ (более 300 документов) – и тогда фактически обрушивается все договорно-правовое здание вместе с законом о российско-украинской государственной границе, подписанным В. Путиным и Л. Кучмой в 2003г., и который, кстати, основывается именно на Большом договоре. Тогда между странами возникает правовая "черная дыра" и Россия уже не несет перед Украиной никаких даже сугубо формальных юридических обязательств.

Во-вторых, для страны агрессора денонсация договора, будет с одной стороны мотивирующим и провоцирующим фактором, с другой – аргументом для внутреннего и внешнего пояснения своей экспансии – мол, "бандеровский" Киев разорвал базовый договор, это враждебный шаг, миллионы наших соотечественников оказались заложниками…" и далее по тексту. Вполне понятно, как подобный шаг Украины будет интерпретирован российской стороной, но менее понятно как к этому отнесутся западные партнеры Киева, стремящиеся урегулировать российско-украинский конфликт договорным способом.

Тут весьма уместно напомнить о знаменитом интервью В. Путина 4 марта 2014 г., где он, заявил, что если в Украине произошла революция, значит, на этой территории возникает новое государство, "а с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали". Вот и после денонсации Большого договора Россия заявит, что теперь у нее перед Украиной нет абсолютно никаких, пусть даже формальных обязательств. Иными словами, Украина сама предоставляет агрессору политико-правовую свободу действий.

На это могут возразить, что для Кремля этот договор – фиговый листок, – а есть он или нет, – Россия будет действовать, как захочет. Но даже в таких условиях, должна ли Украина выступать "могильщиком" базового соглашения? Тем более что это выгодно именно Москве, а не Киеву, который позиционируется как приверженец незыблемости мировой договорно-правовой системы и сторонник решения конфликтов именно политико-дипломатическим путем.

В-третьих, зачем лишать себя весомых для мировой общественности аргументов в виде Большого договора? Не стоит забывать, что этот документ, – одна из отправных точек аргументации исков Украины против РФ в международных судах – и по Крыму и по Донбассу. А прецеденты судебных решений в пользу Украины крайне важны. Кстати говоря, в декабрьской Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму есть ссылка на Постановление Международного суда о временных мерах по иску Украина против РФ.

В общем, ситуация с Большим договором выглядит отнюдь неоднозначно и требует сугубо прагматичного, взвешенного подхода и комплексного анализа последствий денонсации этого документа.

А относительно участия Украины в СНГ стоит напомнить пример Грузии: 8 августа 2008 г. началось российское вторжение в Грузию, а уже 14 августа грузинский парламент принял решение о выходе из СНГ. Спустя год процедура выхода была завершена. Кстати говоря, Украина, не подписавшая устав СНГ, и формально не является полноправным членом этой организации. Тут речь идет скорее об участии в работе органов содружества. Однако неучастие в СНГ вовсе не означает автоматического непризнания договоров, принятых в рамках содружества.