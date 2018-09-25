Генассамблея ООН: Крым, Донбасс, миротворчество…

В повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН включен пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о российской агрессии против Украины, о незаконной аннексии Крыма и военной интервенции на Донбассе. Для украинской стороны важно на этой главной ООНовской площадке утвердить новую (более жесткую, в т.ч. с фиксацией невыполнения Россией промежуточных решений международного суда ООН) резолюции по Крыму, добиться признания мировым сообществом России агрессором, стороной военного конфликта на Донбассе.

Соответствующие резолюции ГА ООН для Украины важны по многим причинам, в том числе накануне рассмотрения в ПАРЕ решений, предполагающих возвращение в эту организацию делегации страны-агрессора, действия которой осуждены самой же Ассамблеей.

В целом для украинской дипломатии задача-минимум на этом форуме – сохранить прошлогодний уровень солидарности с позицией Украины (поддержка 70 странами резолюции по Крыму), задача-максимум – расширить и укрепить международную поддержку, добиться документального осуждения российской военной агрессии на Донбассе. Очевидно, президент Украины с трибуны ООН будет говорить о миротворческой миссии ООН на Донбассе в виде военно-гражданской временной международной администрации.

Впрочем, до конкретных решений путь неблизкий. Ибо, во-первых, определение мандата миротворческой миссии это прерогатива Совбеза ООН, где Россия имеет право вето. Тем более, что Кремль взял паузу в рамках нормандского переговорного процесса по крайней мере до президентских выборов в Украине (а возможно и до парламентских). Во-вторых, ныне кардинально разнятся позиции сторон. Российский вариант, предполагающий использование голубых касок ООН в качестве эскорта для наблюдательной миссии ОБСЕ, что, по-сути, является сценарием замораживания конфликта. В-третьих, сама процедура анализа, оценки, планирования и организации операции ООН достаточно сложна и многоступенчата. Речь идет о подготовке общей стратегической оценки, отправке передовой миссии по технической оценке, разработке сметы затрат, подготовке Резолюции СБ ООН, утверждении ГА ООН бюджета операции, разработке департаментами ООН планов проведения операции, наборе персонала и тд. и тп. Немаловажен и финансовый фактор (ныне в мире проводятся 15 миротворческих операций ООН с общим бюджетом $ 6,8 млрд.).

А что думают украинцы по поводу введения "голубых касок" ООН на Донбасс? По данным социологического опроса Центра Разумкова (июнь 2018г.) 59% граждан Украины поддерживают введение миротворческих сил ООН на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 25% считают, что нужно воздержаться от подобного шага и 16% затруднились с ответом.

Большинство жителей Запада и Центра Украины (по 68%) поддерживают идею миротворчества на Донбассе. На Юге тоже преобладает число сторонников ввода "голубых касок" (47% против 27%), а в Восточном регионе мнения разделились (42% – "за", 46% – "против" и 12% воздержались).

А как должны действовать миротворческие силы на Донбассе? Наибольшая часть опрошенных (43%) считают, что силы ООН должны взять под контроль всю оккупированную территорию, включительно с участком украинско-российской границы. 15% разделяют мнение, что "голубые каски" должны размещаться по линии столкновения и обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ. А 12% видят задачу миссии ООН в охране наблюдателей ОБСЕ на всей оккупированной территории. А вот около трети (30%) респондентов не определились с ответом.

Безусловно, о перспективах миротворческой миссии на Донбассе нужно говорить не только с высокой трибуны ООН, но и продвигать идею миротворчества на других международных площадках, убеждая в ее необходимости "неопределившиеся" страны. Однако, не менее важным является информирование наших сограждан о том, что принесут миротворцы ООН на Донбасс, каковы их цели и как они должны действовать.