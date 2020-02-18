Мюнхенские "сюрпризы" на пути в Берлин

В канун проведения Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление "12 шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе" (цитируется по российскому оригиналу), подготовленное "группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", одним из соучредителей которой является Российский Совет по международным делам. "Шаги лидеров" вызвали протесты украинской стороны и американского Atlantic Council, выступившего с контр-заявлением.

Такой вот случился "мюнхенский сюрприз" перед запланированным саммитом "нормандской четверки" в Берлине.

Начинается "заявление группы лидеров" так: "Конфликт на Украине и связанный с ним всплеск насилия — трагедия для всех, кого коснулся этот кризис" (попутно стоит заметить, что в ряде резолюций ПАСЕ, ПА ОБСЕ, НАТО, Европарламента, отчете Прокурора международного криминального суда конфликт на Донбассе оценивается и характеризуется совсем иначе).

Документ примечателен тем, что сквозь пункты этого "пошагового плана" явственно и зримо проступают контуры башен Кремля. Максимально кратко смысл сводится к тому, что война в Украине – это внутриукраинский гражданский конфликт, Россия тут как бы посредник, поэтому нужно налаживать диалог в разных форматах, восстанавливать контакты Москвы и Брюсселя, подумать над изменением санкционного режима и созданием зон свободной торговли с РФ и ЕС. Для авторов не существует ни оккупации Донбасса, ни военной интервенции России на востоке Украины, ни пророссийских марионеточных псевдоправительств "ДНР-ЛНР". И ни один шаг этого плана не посвящен главной проблеме – прекращению боевых действий, пресечению насилия и установлению стабильного перемирия, что собственно и является ключевым условием для всех последующих инициатив.

Впрочем, вершиной креативности "лидеров" стал последний 12-й пункт, предлагающий запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности. По мнению авторов, нужно дать возможность соседям Украины – Польше, Венгрии и, естественно, России, высказать свое мнение по проблемам истории, языка, национальной памяти, национальных меньшинств. Очевидно, Польшу и Венгрию тут вставили для компании с РФ. Иными словами, Москва, а точнее идеологи "русского мира" будут объяснять туземному украинскому населению что у них за история, какой у них язык, и вообще кто они такие есть.

Эти "шаги" не заслуживали бы внимания если б не следующие обстоятельства. Во-первых, среди подписантов встречаются достаточно известные фигуры, хотя преобладают экс-чиновники стран Европы и США. Иными словами, усиливается процесс рекрутирования маргинального пророссийского крыла европейского и американского истеблишмента. Стоит предположить, что все это начиналось летом 2014р. в разгар российской экспансии на Донбассе, когда появился так называемый "план Бойсто", подготовленный российскими и американскими экспертами, собравшимися на финском острове.

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Во-вторых, акцентируется давление на Киев с разных сторон. Стоит напомнить об инициированном недавно диалоге пророссийских европарламентариев Германии, Украины, Франции и России – "парламентское измерение нормандского процесса", одобренное В. Путиным И вот к этому "парламентскому измерению" прилагается "экспертная" начинка по преодолению "кризиса на Украине".

Но дело в том, что весь этот миротворческий пафос адресуется исключительно одной стороне, украинской. При том, что политика Кремля на украинском направлении не только не настроена на диалог, а наоборот становится все более изощренно-враждебной.

Несколько совсем недавних фактов. В апреле 2019 г. выходит "гуманитарный" указ В. Путина про паспортизацию ОРДЛО. За ним следует указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей. В июле Генпрокуратура РФ объявляет Международный конгресс украинцев нежелательным в России. В июле же российская сторона инициирует заседание СБ ООН по украинскому закону о языке. В ноябре отправлен 92-й "гумквонвой" на Донбасс. В декабре на ежегодной пресс-конференции В. Путин выступает с очередным ультиматумом Украине, ни на йоту, не меняя прежних позиций по Донбассу. Более того, российский лидер в духе исторического реваншизма, фактически выдвигает Украине территориальные претензии. Прямая цитата: "Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине… Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся". (Интересно, такие вот исторические подходы предлагают обсуждать "лидеры" в общеукраинском диалоге про идентичность?)

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В феврале 2020г. страна-агрессор инициирует в Совбезе ООН обсуждение выполнения Минских договоренностей Украиной.

Кстати, недавнюю кадровую рокировку (Сурков-Козак) можно объяснить тем, что опытный переговорщик Д. Козак, бывший идеолог федерализации Молдовы, в рамках нормандского процесса будет продвигать неприемлемый для Киева кремлевский план "федеральной дезинтеграции" Украины, т.е. фактического ее расчленения.

При всех позитивах, Парижский саммит "четверки" всего лишь промежуточный этап переговорного процесса с непрогнозируемым результатом. Можно предположить, что нормандский переговорный процесс будет идти по двум вероятным сценариям. Первый – продолжение локальных ситуационных компромиссов за счет Украины – разведение сил на новых участках фронта, очередной раунд обмен пленными, другие гуманитарные шаги. Второй вариант – ультимативные требования Кремля, неприемлемые для Украины и блокирование предстоящего саммита в Берлине. Кстати, глава украинского МИДа В. Пристайко уже дал понять, что следующий саммит "четверки", возможно, будет перенесен.

Украинский президент в выступлении на Мюнхенской конференции сетовал на то, что тема Украины нечасто и периферийно упоминается в аналитическом докладе, приуроченном к этому мероприятию. Конечно, за шесть лет проблема аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса утратила топ-новизну, но отнюдь не актуальность и не значимость для европейской безопасности.

Европа устала от тем Донбасса и Крыма. Однако, на фоне этой европейской усталости и бетонной неуступчивости Москвы, односторонние компромиссы Киева и смягчение риторики на российском направлении воспринимаются уже как очевидная данность, как то, что, само собой разумеется. Иными словами, – по Донбассу что-то начинает решаться, остроты нет и эту тему в рейтинге актуальности можно опустить ниже. Чего собственно и ждет Кремль.

Причем, то что украинская сторона, демонстрирует гибкость при дефиците четкого плана урегулирования, провоцирует усиление кумулятивного давления именно на Киев.

И тут вовсе не лишне напомнить известный афоризм – покупать мир у врага, значит снабжать его средствами для новой войны.

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