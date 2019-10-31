Реформа внешней политики Украины: три необходимых шага

В новой программе правительства для МИДа Украины определены три цели: а) "украинский бизнес, культура и спорт получат достойную поддержку за границей"; б) "украинцы удовлетворены тем, как государство защищает их за границей"; в) "украинцы свободно путешествуют по миру без виз".

Складывается впечатление, что этот раздел программы писался для некой благополучной, тихой бюргерской страны (где-то очень на западе Европы), которую не беспокоит ни аннексированный Крым, ни оккупированный Донбасс, ни Россия, вообще тут не упоминаемая. Справедливости ради стоит оговориться, что в программе правительства присутствует интеграция в ЕС и НАТО, отнесенная к ведению профильного правительственного офиса.

Однако в скобках стоит заметить, что помимо расширения безвизового пространства, все же более важными задачами МИДа являются: а) безопасность страны и отпор российской агрессии; удержание хотя бы нынешнего уровня солидарности и помощи стран-партнеров; поддержка санкционного фронта против РФ; сохранение партнерства с США. А в целом – обеспечение внешних условий для укрепления обороноспособности и социально-экономического развития страны. Впрочем, этот ряд задач можно продолжить.

Новая власть сосредоточилась на внутренних реформах, что в общем правильно, ибо, как известно, "лучшая внешняя политика – это мудрое управление внутри страны". Однако, эффективная внешняя политика не может осуществляться в ручном режиме, без четкой стратегии и с ненадлежащим инструментарием. Создание новой модели внешней политики Украины предполагает три очевидных шага.

Первый шаг – законодательно-правовое определение основ, стратегии, приоритетов внешней политики страны. Второй – совершенствование самой системы реализации внешней политики. Третий – реформа МИДа. Иными словами – определяется план, создаются условия и инструменты его выполнения.

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Законодательно-правовое определение основ и стратегии внешней политики

Во-первых, необходимо подготовить и принять новый закон "Об основах внешней политики", вместо старого, безнадежно устаревшего, в который предыдущая власть внесла изменения в новеллы про ЕС и НАТО и на том успокоилась.

Во-вторых, нужно разработать и утвердить указом президента документ, которого прежде не было – Стратегию внешней политики Украины. Обозначить цели, задачи, приоритеты и механизмы государственной политики на мировой арене с учетом национальных интересов, геополитической динамики и наличествующих ресурсов.

В-третьих, разработать Концепцию государственной политики на российском направлении, где определить цели, меры, инструменты и перспективы урегулирования межгосударственного конфликта (включительно с планами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма).

В-четвертых, в рамках Стратегии внешней политики разработать среднесрочные адресные программы действий (государственные политики) на ключевых направлениях – партнерство с ведущими странами мира (США, страны ЕС, Китай, Великобритания, Канада, Япония, Республика Корея, Турция); отношения со странами-соседями; сотрудничество с международными институциями (ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, МАГАТЕ).

В-пятых, провести инвентаризацию систем договорно-правовых отношений (баз документов) на двустороннем и многостороннем уровнях.

Совершенствование системы реализации внешней политики

Речь идет о четком разделении функций и полномочий национальных субъектов в сфере внешней политики. Иными словами, необходимо утвердить на практике координирующие функции МИДа, создать "симфонию" действий на внешнем поле офиса Президента, Кабмина, МИДа, СНБОУ. (К примеру, создать единый госдепартамент протокола под эгидой внешнеполитического ведомства).

Кстати, именно совместные действия разных субъектов власти способствуют выполнению правительственной задачи по продвижению украинского бизнеса за рубежом. В этом плане стоило бы вернуться к идее создания в разных регионах мира сети торговых представительств Украины, подчиненных Министерству экономического развития и торговли. А вот МИД и соответствующие посольства по своей линии обеспечивали бы им поддержку. Такие представительства целесообразно создавать при ЕС, в ведущих странах Европы, США, Канаде, Китае, Японии и др.

В свою очередь, нужно обеспечить самостоятельность и ответственность МИДа за планирование и практическую реализацию государственной политики на определенных адресных направлениях, ликвидировать административное вмешательство в его кадровые дела. Тут безусловно позитивным шагом стал Указ Президента от 9 октября 2019г., которым расширяется кадровая самостоятельность главы МИДа.

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С другой стороны, необходимо сформировать систему прозрачного и открытого парламентского и общественного контроля за действиями власти во внешнеполитической сфере. В законе о дипломатической службе целесообразно восстановить заблокированное прежней властью положение о согласовании с профильными парламентскими комитетами кандидатур глав дипломатических миссий. А так же, ввести в практику регулярные публичные парламентские и комитетские слушания о реализации государственной политики на ключевых внешнеполитических направлениях. К примеру, именно парламент должен ежегодно заслушивать и оценивать отчет правительственного офиса о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Реформа МИДа

Для успешной реализации планов и задач нужен эффективный инструментарий, то есть – высокопрофессиональная компактная, мобильная, дипломатическая служба, европейского типа, которая сориентирована на инновационные опережающие действия, гибкое оперативное реагирование на внешние вызовы и угрозы.

По оценкам самих же дипломатов около трети сотрудников ведомства – балласт. Поэтому нужна комплексная структурно-кадровая реорганизация МИДа с переаттестацией личного состава, вертикальной и горизонтальной ротацией с целью создания эффективного и самостоятельного среднего звена "уполномоченных дипломатов" по направлениям (деск-офицеров) из числа как успешных дипломатов, так и новобранцев. Именно они должны стать основной функциональной структурой МИДа. Стоит подумать и о стажировках в министерствах иностранных дел ведущих стран мира. В целом кадровая политика в системе дипломатичной службы должна быть прозрачной, плановой и справедливой.

В свою очередь, в рамках задач, поставленных в правительственной программе, необходимо как кадровое укрепление консульской службы, так и усиление ее финансовых возможностей. К примеру, целесообразно разработать систему оперативного кредитования граждан Украины, которые за границей попали в форс-мажорную ситуацию.

Нужен комплексный аудит, инвентаризация и "паспортизация" посольств и представительств Украины при международных организациях (в т.ч. и в целом заграничного имущества страны). На основе этого разрабатывается программа оптимизации всех загранпредставительств Украины, исходя из национальных интересов, приоритетов и имеющихся ресурсов. Очевидно, что посольства должны быть обеспечены собственными зданиями, средствами спецсвязи и электронной защиты, системами внутреннего электронного документооборота и тд.

Безусловно, этим реформа внешней политики не исчерпывается. Но начинать надо с этих трех шагов…

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