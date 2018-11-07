Чего ждать от человека, который недоволен зарплатой

Выбираю покупки в крупном магазине, а за моей спиной консультант и охранник, не стесняясь, обсуждают свои мизерные зарплаты. "Так говоришь, шестого числа получаешь на карточку, а до 20-го уже ничего не остается?", – переспрашивает охранник. "Ничего", – вздыхает женщина-консультант предпенсионного возраста, явно не транжира. "У меня тоже на месяц растянуть не получается", – делится охранник.

Такая ситуация возможна в большинстве украинских компаний. Но я слушаю и удивляюсь, точно зная, что уж эта-то компания-работодатель весьма прибыльна. А если дела работодателя идут хорошо, а его сотрудники того и гляди пополнят ряды нуждающихся в материальной помощи? Увы, прослыть совершенно безответственным работодателем – это для очень многих никакая не угроза.

Можно ли жить в обществе и быть свободным от него?

Владимир Ленин на этот вопрос отвечал отрицательно: нельзя. Конечно, не все украинские бизнесмены, выпрыгнув из комсомола в капиталисты, выкинули из головы, среди прочего, и эту аксиому.

Бизнес должен действовать в интересах общества, ресурсами которого он пользуется. Из осознания этого появляется социальная ответственность. В классическом, пришедшем с Запада понимании в социальную ответственность входят добросовестная деловая практика, развитие персонала предприятия, охрана здоровья работников и безопасные условия труда, охрана окружающей среды и использование ресурсосберегающих технологий, а также развитие местного сообщества.

В мире несколько моделей взаимоотношений бизнеса и общества. В самой либеральной экономике – американской – государство год за годом урезает господдержку социальной сферы, и заботы о ней во многом переложены на плечи бизнеса. В Европе же ответственность бизнеса перед обществом ограничивается созданием рабочих мест и обеспечением их активного использования, при этом социальные проблемы государства решаются за счет высоких налогов.

В Украине государство при любом уровне налогов не сможет обеспечить своим гражданам социальные гарантии на должном уровне. При этом государственной политики в сфере социальной ответственности бизнеса в стране не существует.

Даже затрудняясь определить модель взаимоотношений с бизнесом, власть уже привыкает перекладывать часть своих функций на предприятия.

Есть примеры: крупные предприятия берут на себя функции государства, содержа социальную сферу в регионах. Доставшиеся им во время приватизации объекты соцсферы, будучи непрофильными активами, со временем перешли в ведение местных властей. Но бюджетных денег нет – и бизнес тратит свои собственные.

Другие примеры: руководителям и новым собственникам крупных предприятий в процессе реструктуризации пришлось отказаться от закрытия нерентабельных производств и массовых сокращений рабочих мест. Бизнесмены удержали избыточный персонал, но зато избежали социальной напряженности в своих регионах. После этого бизнес стал решать другую задачу – сокращение неэффективных рабочих мест и введение новых, эффективных. Для их заполнения государство не в состоянии обеспечить необходимое количество квалифицированных специалистов, и возрождение в стране профессионального образования опять-таки стало заботой самих компаний.

В условиях, когда предпринимательский сектор доминирует в экономике, логично, что он разделяет с государством всю полноту ответственности за состояние общества.

За свою никудышную зарплату украинцы по привычке костерят государство. Хотя государство дает гражданам только одну гарантию – минимальную зарплату. Остальное на совести работодателей.

Какого продуктивного труда ждут работодатели от людей, которые не удовлетворены его оплатой?