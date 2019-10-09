Деньги и большой город

Обычно я пишу свои колонки в комфортных условиях собственного рабочего кабинета киевской квартиры, где двухнедельные летние отключения горячей воды выводят из себя, а отопление, я не сомневаюсь, включат не позднее 15 октября, если не раньше. При этом, признаюсь, не всегда задумываюсь, что читательская аудитория segodnya.ua – это и небольшие городки с поселками и селами, где жизнь далеко не так благополоучна, да и доходам далеко до киевских. Иногда то, о чем я пишу, может быть далеким от чаяний жителей отдаленного села, особенно когда пишу о столичных проблемах.

Эти строки я пишу, находясь волею судьбы в 80-тысячном райцентре. Горячую воду уже четверть века здесь подают исключительно одновременно с отопительным сезоном. Власти уже предупредили, что отопительный сезон, из-за огромных долгов населения за тепло, начнется с опозданием на пока неопределенное время. Днем отключают свет по очереди в разных микрорайонах. Работы нет. Работоспособные или в Польше с Чехией, или по-старинке в Киеве. Сегодня в аптеке провизор настойчиво отговаривала меня покупать немецкое лекарство, потому что оно дорогое, просто украинских аналогов не завезли (не представляю такого в Киеве, где я украинское-то и не беру). Мужчины — мои ровесники в местном маркете сетовали на подорожание гречки.

Лучше всего жить в крупном городе, например, Киеве или одном из городов-миллионников. Значительно хуже — во всех остальных, причем по мере уменьшения. О селах я вообще промолчу — сельская бедность во всех ее аспектах станет темой моей отдельной колонки в ближайшее время.

Одним из важнейших индикаторов бедности выступает материальное состояние, оцениваемое по показателям доходов и расходов. Совокупные доходы и расходы, которые постоянно отражаются в отчетах Госстата, значительно меняются в худшую сторону как раз от крупного города к мелкому и, наконец, селу. Уровень бедности по структурному критерию определяется потреблением — бедными считаются домохозяйства, где на продукты питания уходит более 60 процентов дохода. В селах таких половина.

Реклама

По этим данным, рассчитанным Институтом демографии и социальных исследований, в большом городе доля бедных составляет 29,5 процента, в малом городе — 38,4 и в сельской местности — 43,8 процента.

Но оказывается, что для более благополучного быта мало просто жить в крупном городе. К чему, кстати, стремится большинство людей во всем мире. Несмотря на экологические проблемы и дороговизну, в столицы и мегаполисы, где сосредоточены таланты, деньги и власть, во всех странах стремятся переехать.

Лучше в крупном городе родиться. Это ясно из нового исследования французских и британских ученых, результаты которого опубликованы в Journal of Urban Economics. Экономисты Клеман Боске из Университета Сержи-Понтуаз и Генри Оверман из Лондонской школы экономики использовали в нем данные целого ряда опросов британских потребителей (British Household Panel Survey). Таким образом они отследили связь между величиной места рождения человека и его заработком. В опросах приняли участие более 7,5 тысячи человек.

Согласно выводам ученых, размер населенного пункта, в котором человек родился, серьезно влияет на его будущие заработки. По их подсчетам, зависимость зарплаты от размера города составляет 6,8 процента. Именно на столько доход человека в крупном городе выше, чем в маленьком городе или селе. Для человека, который был рожден в мегаполисе, зависимость составляет 4,2 процента. Это говорит о том, что один лишь факт рождения в городе влияет на зарплату больше, чем переезд в него — он улучшает шанс уроженца на более высокую зарплату на две трети по сравнению с приезжим человеком.

Ученые выдвинули несколько гипотез такого эффекта, хотя предпочтительным считают одно объяснение: территориальный выбор родителей, более образованных, обеспеченных и, как правило, высококвалифицированных белых воротничков.

В пользу горожан играют намного большие преимущества благ цивилизации, разветвленные социальные связи, намного больший доступ к ролевым моделям (людям или группам, которые сознательно или бессознательно побуждают других людей, чаще всего молодых, следовать своему поведению) и профессиональным наставникам. Кстати, многие другие ученые посвящают свои труды тому, как место, в котором мы растем, влияет на нашу экономическую мобильность или почему в менее обеспеченных районах неизбежна хроническая бедность.

И всем и без того понятно, какую огромную роль в определении жизненных перспектив играет разнообразное и качественное образование — а это преимущество крупных городов.

Где родился, там и пригодился? Увы, города мельчают, села вымирают. Не просто так.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама