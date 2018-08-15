Добровольно-принудительное оздоровление – вот что надо украинцам

К гипертонии часто приводит неправильное питание и малоподвижный образ жизни. К язве желудка – неправильное питание и курение. Даже смерти от рака часто предшествует запоздалый визит к врачу, вследствие чего болезнь, которую можно было преодолеть на начальной стадии, приняла запущенную форму. У каждого своя история болезни, но есть у них одно общее: люди не умеют или не хотят следить за своим здоровьем.

Спросите кого угодно, кто виноват в том, что нация болеет и что смертность выше рождаемости. Вам ответят, что лекарства дорогие, врачи некомпетентны и корыстолюбивы, в поликлиниках очереди, скорые вовремя не приезжают, а медицинская реформа – зло. Вон опять в прессе начинают писать, что в госбюджете на следующий год собираются заложить на медицину денег столько же, как в этом году, поставив медреформу под вопрос. Виноваты, стало быть, медицина и бедность.

Деньги важны, но причем тут медреформа, когда вы сами себе наживаете болячки? Да и в принципе она не в состоянии взять и оздоровить народ. Она – не панацея от того, от чего в нашей стране умирают люди. Более того, согласно множеству социологических опросов, те, у кого материальное положение лучше, больше следят за своим здоровьем, стараются правильно питаться и заниматься спортом. А люди победнее – сторонники фастфудов, "народных" методов снятия стресса и редкие гости врачей.

Предотвратить болезни будет стоить дешевле – не только системе здравоохранения, но в первую очередь людям. Поэтому можно только положительно оценивать то, что Минздрав, впервые в истории Украины, декларировал намерение системно внедрять мероприятия по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а образом жизни и условиями окружающей среды. На одном из последних заседаний Кабмина был принят Национальный план мероприятий относительно неинфекционных заболеваний. (Принятие такой программы, впрочем, предусмотрено в рамках выполнения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в направлении реформы системы общественного здоровья).

Уже хорошо, что наконец-то определены четкие цели:

к 2030 году на треть уменьшить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечнососудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний и других;

минимум на 10% уменьшить злоупотребления алкоголем;

на 10% уменьшить распространенность низкой физической активности

сократить на 30% потребление соли;

снизить до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте более 15 лет

остановить рост заболеваемости ожирением и диабетом,

на 25% снизить смертность от ДТП.

Сами мероприятия этой долговременной программы описаны довольно схематично и поверхностно, ответственность за их выполнение размывается между громадным количеством центральных и региональных органов власти. (Не хотелось бы сравнений, но во многом мероприятия смахивают на принятую недавно в России аналогичную "Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года").

В Национальном плане декларируется постоянная работа над совершенствованием законодательства и запуск учебных программ по здоровому образу жизни. Как и в России, законодательные изменения будут направлены на полный запрет рекламы и других видов стимулирования продажи табачных изделий и алкогольных напитков. Пищевые продукты, содержащие избыточное количество соли, жиров, сахара и трансжиров, предложено отдельно облагать налогом. Для алкоголя и табака предусматривается постоянное повышение налогов, чтобы цены на них были менее доступными.

Представляю, как таким мероприятиям будут препятствовать богатейшие представители пищевой промышленности. И уж совсем сомневаюсь в успехе таких мероприятий, как, например, "проведение совместных мероприятий с производителями пищевых продуктов с целью осознания ими ответственности, связанной с производством и оборотом пищевых продуктов с избыточным содержанием соли, сахара, насыщенных и трансизомерных жиров". Все, как планируется в России, притом что опыт других стран показывает, что государству стоит не запрещать отдельные продукты, а стимулировать переход потребителей на аналогичные с меньшим содержанием вредных веществ.

В планах также – организация на центральном уровне и в регионах информационных кампаний с целью информирования граждан о вреде курения и злоупотребления алкоголем, о пользе здорового питания и физической активности, о негативном влиянии загрязненной окружающей среды и т. д.

Заранее уверен в том, что такие кампании, где исполнителями (под контролем Минздрава) назначаются другие министерства и все поголовно местные администрации, могут проводиться только для галочки. Да и вообще, вы сможете назвать хоть одну успешную государственную информационную кампанию за все годы независимости? Чего ждать от чиновников, для которых такая важная на самом деле кампания – простая формальность или, чего хуже, обуза? И много ли, казалось бы, важных государственных программ со временем не почили в бозе?

Да, хорошо, что чиновники Минздрава инициировали очень своевременную программу оздоровления нации. Но без помощи гражданского общества она не будет успешной. Важно – получить поддержку со стороны ученых. В условиях череды предстоящих выборов к ней могут подключиться некоторые политические силы, которые имеют возможность спонсировать сравнительно небольшие для них затраты. Когда военные действия на Донбассе закончатся, посильную помощь смогут оказать освободившиеся волонтеры. А наибольшую лепту могли бы внести средства массовой информации.

Есть замечательный опыт Финляндии. Там подобную программу тоже инициировали чиновники. До 1970-х годов финны занимали первое место в мире по смертности от сердечнососудистых заболеваний. Их беда была в том, что они традиционно питались неправильно: ели жирные продукты – в основном картофель, свинину, сливочное масло, а также много сахара и соли.

Участие власти заключалось в том, что она полностью поменяла систему производства продуктов питания в стране: субсидии стали выдавать не тем фермерам, у которых молоко жирнее, а производителям маложирного продукта, но с высоким содержанием белка, ведь в молоке полезен именно белок.

К программе подключились ученые и сыграли в ней самую главную роль. Они занялись просветительской деятельностью, объясняя, чем нужно питаться жителям северной страны. По рекомендациям ученых финские фермеры начали выращивать клубнику и готовить из нее морс. Был налажен сбор ягод, без которых сегодняшнюю жизнь финнов трудно представить – брусники, морошки, черники.

Средства массовой информации, как у нас бы сейчас сказали, на правах социальной рекламы, то есть бесплатно, добровольно, без государственного принуждения отдали эфир и печатные полосы пропаганде здорового питания. На телевидении появилось огромное количество образовательных программ с участием ученых. (Представьте, что на наших каналах вместо хороводов всяческих политологов и прочих экспертов появятся ученые, которые будут объяснять, как беречь здоровье!).

В свою очередь, волонтеры начали проводить обучающие семинары прямо в супермаркетах, рассказывая, что есть вредно, а что полезно.

Изменение рациона происходило в сопровождении мощной кампании против курения. Кроме того, чтобы привлечь людей к спорту, по всей стране массово строились спортивные площадки, прямо на улицах устанавливали тренажёры. А в школах до сих пор проводятся уроки, на которых детей учат, как правильно питаться и какие последствия могут возникать от неправильной еды.

Все это привело к главному результату – снижению смертности от болезней сердца и сосудов на 80 процентов. А продолжительность жизни финнов увеличилась на 10 лет.

Особо замечу: финский эксперимент удался благодаря тому, что само население захотело жить по-новому. А как же не захотеть под напором грамотной пропаганды, обилия разъяснительных публикаций в прессе и программ на телевидении?

Если украинские активисты, ученые, политики, меценаты и – обязательно! – СМИ, независимо от политических пристрастий их собственников, сумеют выступить единым фронтом, то и украинцы захотят и заживут здоровее и дольше.

А от государства хотелось бы ужесточения механизмов, которые работают наверняка. Например, при приеме на работу – обязательный (не липовый) медосмотр. При выдаче больничного – обязательная непросроченная флюорография. И если уж семейным врачам собираются платить хорошие зарплаты, то строго обязать их поддерживать регулярные, а не как сейчас, контакты с пациентами.