Испорченный образ активиста

В последние несколько лет мы привыкли говорить о том, что в Украине — всплеск гражданской активности. Мол, гражданское общество поднялось и возмужало, а дальше будет расти над собой все больше и больше.

Неожиданными стали результаты самого свежего исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Если пересказать коротко, то лишь половина украинцев (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны. По сравнению с маем 2018 года, когда проводилось прошлое исследование (а они проводятся ежегодно) процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на целых 10%.

В то же время только 7,5% граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность – фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Также, если сравнить с 2013 годом, сровнялось и членство в общественных организациях и объединениях: в 2019 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединений или партий 90% граждан, в 2013 — 85,5%.

Волонтерской деятельностью в течение 2019 занимались 9% граждан – фактически столько же, сколько и в 2012 году (10%). Это намного меньше, чем в прошлом году (18%), и меньше, чем в 2017 (12%), 2016 (14%) и 2015 (13%) годах.

В течение последнего года 25% граждан оказывали какую-то благотворительную или материальную помощь людям или общественным организациям – это существенно меньше, чем в 2018 году (38,5%), 2017 (41%), 2016 (42%) и 2015 (47%) годах. И примерно столько же, сколько в 2012 году (29%).

Основной причиной своего неучастия в деятельности общественных организаций в 2019 году граждане называют то, что подобная деятельность их вообще не интересует: это отметили 38,5% – существенно больше, чем в 2018 (22%) и даже 2013 (23%) годах.

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В то же время 51% украинцев отметили, что вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (год назад, в 2018 году, таких было значительно меньше — 36%).

Не буду упражняться в умозаключениях, а вместо этого представлю вашему вниманию точку зрения самих общественных активистов. Тот же Фонд "Демократические инициативы" опросил экспертов — 192 представителя различных общественных организаций. Среди множества, они отметили две самые главные конкретные проблемы общественного сектора.

Первая — это создание "карманных" общественных организаций (при органах власти, партиях, олигархах) — 75% опрошенных активистов.

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Вторая – зависимость деятельности общественных институтов от доноров ("от гранта к гранту") – 68% активистов.

Среди прочих существенных проблем назвали слабую связь общественных организаций с обществом (54%), отсутствие солидарности, конфликтность, неспособность находить взаимопонимание (50%), амбициозность при отсутствии нужного уровня квалификации и знаний, нежелание учиться (47%).

Добавлю, служение стране и интересам народа уже не является для украинцев безоговорочной ценностью и давно и все в большей степени зависит от поведения власти. Прежнюю, по инерции какое-то время существовавшую систему ценностей, в которой государство являлось становым хребтом нации и общества, окончательно добили бюрократизация и коррумпированность, с которыми большинство не могут смириться.

К перечисленным же выше проблемам общественных организаций с точки зрения активистов можно добавить другие проблемы, которые не остаются незамеченными всеми остальными гражданами. Что люди видят? Обычную работу многих из активистов — резкие посты в соцсетях, акции, пикеты, экономические и политические разборки. И для многих очевидно, что за этим стоит — зарабатывание порой огромных денег.

Например, особенно в Киеве и крупных городах, известные активисты выполняют заказы бизнесменов (обычно застройщиков) и "мочат" их конкурентов: поднимают информационный шум вокруг строек, устраивают пикеты и т. д. По аналогичной схеме они шантажируют застройщиков, вымогая деньги и организовывая протестные акции, пока застройщик не сдастся. Нередки случаи, что примирение со сговорчивым застройщиком доходит до того, что за одноразовую или постоянную плату активисты берут стройку под свой контроль и даже выставляют свои палатки для охраны.

Некоторые ищут компромат и продают его чиновнику или политику, другие выполняют политические заказы по дискредитации политиков, самые высокооплачиваемые, но это "гражданские активисты" более высокого уровня.

Для многих гражданский активизм оказался просто ступенькой для того, чтобы попасть во власть, и это тоже всем очевидно.

Как, зная все это, людям положительно относиться к деятельности общественных организаций?

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