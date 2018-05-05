К мизерным пенсиям готовы: "Якось то воно буде!"

Как говорил писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий, с возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить. А еще более замечательный, на мой взгляд, украинский писатель-сатирик, узник сталинских концлагерей Остап Вишня так определил одну из главных черт выдуманного им симпатичного народа "чухраїнці": "Якось то воно буде!". В этих фразах – все наши материальные виды на старость.

О старости пытаются не думать. А если, в конце концов, и начинают целенаправленно откладывать, то ближе к пенсии. Или не откладывают никогда. Обычно в течение трудовой жизни собирают на крупные приобретения – машины, дачи, квартиры. Зачастую к выходу на пенсию у обычных граждан остаются накопления, которые позволят продержаться в лучшем случае несколько лет. Мало кто откладывает именно на жизнь на пенсии, хотя, по официальной статистике, до пенсии доживают 85 процентов женщин и около 67 процентов мужчин.

Никакой широко распространенной и вызывающей общее доверие стратегии обеспечения собственной старости у наших граждан не существует. Ничего ранее не предпринимало и государство.

Все разговоры о пенсионной реформе начались не в первые годы независимости, а только в 1998 году. И в 2003-м было всего лишь задекларировано введение трехуровневой пенсионной системы и прописаны условия введения второго, накопительного уровня общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Сдвиги только начинаются: в рамках пенсионной реформы нынешнего правительства уже пришло время принимать закон, позволяющий начать запланированное на следующий год введение накопительной системы.

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) "Трансформация финансового сектора", который помогает нашему правительству проводить пенсионную реформу, обнародовал красноречивые цифры из своего социсследования, в ходе которого опрашивали население Украины старше 18 лет, включая как жителей городов, так и сел. В частности, только 24 процента украинцев имеют сбережения на старость. Большинство респондентов (57 процентов) заявили, что не готовы откладывать деньги на пенсию. И 68 процентов – что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.

У нас иногда с иронией и недоверием относятся к замерам народных чувств, но именно эти уж больно правдоподобны. Сам опрос проводился летом 2017 года (надо думать, не ради праздного любопытства, а для работы), но неутешительные цифры озвучили только в апреле этого года. Возможно, не случайно.

С одной стороны, именно сейчас готовится к первому чтению законопроект о внедрении накопительной системы обязательного государственного пенсионного страхования. Его суть в том, что всех граждан младше 35 лет хотят обязать копить себе на пенсию через негосударственные пенсионные фонды сначала по 2 процента с каждой зарплаты, а потом каждый год процент отчислений будет увеличиваться, достигнув 7 процентов в 2024 году. Первые выплаты пенсий по новому закону планируются в 2043 году.

С другой стороны, именно в апреле Всемирный банк, а также многие другие доноры выступили с решительными предостережениями насчет введения накопительной системы. Они призвали на время ее отложить – до тех пор, пока Пенсионный фонд не станет бездефицитным и не будут решены проблемы первого уровня пенсионной системы – всем известной солидарной системы, когда граждане платят единый социальный взнос, львиная доля которого попадает в Пенсионный фонд, откуда выплачиваются пенсии.

Прислушаются ли в вопросе введения второго уровня пенсионной системы к международным экспертам или нет, а мы-то знаем: даже основные параметры действующей солидарной системы, а это минимальная пенсия, правила ее индексации и льготы – меняются вместе с каждым правительством, а бывает, что и не раз.

Социсследования, как упомянутое, так и целый ряд проводившихся ранее, свидетельствуют: украинцы мало верят в надежность пенсионной системы и абсолютно нечувствительны к накопительным новшествам. Хуже того, мы в преобладающем большинстве не склонны копить деньги на собственную старость.

Не одно поколение приучалось к тому, что ничему верить и ни на что полагаться нельзя. В том, что касается вещей по-настоящему долгосрочных (а для любого человека нет ничего долгосрочнее, чем планирование собственной старости!) – последствия этого просто фатальны.