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Сергей Петрик

публицист

Как безденежье бьет по здоровым амбициям

мнение
Сегодня, 09:28
Как безденежье бьет по здоровым амбициям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/177/006/5c7177006fc27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/177/006/5c7177006fc27.jpg Сергей Петрик

21 февраля Киевский метрополитен принял решение отменить тендер на проектные работы по строительству Подольско-Выгуровской линии метро (или печально известного метро на Троещину). Готовые документы для начала строительства, которое было запланировано еще в 1986 году, город должен был получить до конца 2019 года. Впрочем, такой ход событий можно было спрогнозировать еще в конце 2018 года, когда Киеврада принимала Программу социально-экономического развития на текущий год. В ней не было предусмотрено финансирование этого проекта.

Еще раз подтверждается печальный факт: развитие города диктуют, прежде всего, экономические условия. Мне приходится давать журналистам комментарии по вопросам градостроительного развития, в том числе и транспортной инфраструктуры, и вполне естественно, что люди хотят услышать не только "что", но и "когда". Поэтому когда спрашивают по телефону, то я долго растолковываю, что "когда" – это вопрос не совсем ко мне и не к проектантам. И с опаской я отношусь к прямым эфирам, где, кроме вопроса "когда", обязательно спросят еще и "почему не…" – что я могу сказать, чтобы не потерять лицо? Что безденежье заставляет самих градостроителей отказываться от амбициозных планов?

Эта схема трассировки тоннелей была в проекте нового Генерального плана Киева каких-то семь лет назад. Их предлагали построить восемь.

На первую очередь (до 2015 года) были намечены два: тоннель под Ботаническим садом НАН Украины от Надднепрянского шоссе до ул. Саперно-Слободской – правобережный автомобильный подход к Дарницкому мостовому переходу через Днепр; тоннель от ул. Кирилловской (в то время еще Фрунзе) до ул. Черновола – правобережный подход к Подольскому мостовому переходу.

До 2025 года намечались три. Это, в частности, Северный и Южный транспортные переходы через Днепр, необходимые для продления правобережного внешнего автомобильного кольца на левый берег и развития левобережного автомобильного обхода. А также тоннельный переход через Днепр от площади Победы до Броварского проспекта (его строительство уменьшило бы нагрузку на мост Метро и транзитное движение автотранспортную через центральную часть и сняло бы 30-40 процентов нагрузки с центральной часть).

В перспективе (после 2025 года) были намечены еще три. Это тоннель от ул. Набережно-Луговая до ул. Богатырской, соединяющий между собой общегородские автомагистрали. Также самый длинный, 11-километровый тоннель от ул. Фрунзе до ул. Кировоградской. И, наконец, тоннель на удлинении улиц Саксаганского и Жилянской до Набережного шоссе (дублер ул. Крещатик, который мог бы разгрузить центральные улицы города).
Новый Генплан до сих пор не принят, но проект откорректирован, с учетом материального положения столицы, кардинально. Возможность строительства тоннелей не исключается и может быть рассмотрена в дальнейшем при подготовке технико-экономических обоснований для строительства двух новых транспортных переходов через Днепр. 

Что касается остальных ранее планировавшихся тоннелей, то в планах остался только один тоннель с Подола до ул. Черновола.  Хотя тоннели могут решить многие проблемы правобережной части города, но, по европейским расценкам, цена 1 километра тоннеля составляет около 100 миллионов евро. В то время как бюджет Киева, например, на этот год – 1,85 миллиарда евро. Строительство восьми вышеперечисленных тоннелей было бы равно двум годовым бюджетам столицы.

Прямо сейчас в столице Швеции Стокгольме, где на площади, которая в четыре с половиной раза меньше, чем площадь Киева, живет в три с лишним раза меньше людей, чем у нас, строится автомобильный тоннель протяженностью 16,5 километра. Его стоимость 27,6 миллиарда шведских крон, или 2,7 миллиарда евро. Они могут себе позволить.

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Тег Киев, метро, петрик, метро на Троещину
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