Как избавиться от нагромождения машин во дворах

Никаких новых способов решения проблемы крупного города: где возле дома оставить свой автомобиль – уже не придумают. Их всего три, и автовладельцам обычно выбирать не приходится.

Первый, самый распространенный и плохой, – двор, который должен быть местом для людей, а не для машин. В моем дворе ночует пара сотен автомобилей, из них не более четверти на стоянках – парковочных карманах, которые обычно строят застройщики, если позволяет место возле новостроек. Все затраты застройщика – это положить асфальт. По вечерам автовладельцы кругами ездят по двору, чтобы приткнуть машину. А потом, невзирая на сигнализацию, переживают, чтобы все с ней было в порядке: все чаще по ночам машины обворовывают, и слава Богу, что пока обходилось без угонов и поджогов.

Второй, непопулярный – подземные паркинги, стоимость строительства которых, из-за повышенной сложности работ, в два раза выше, чем наземных. Строительство квадратного метра паркинга обходится застройщикам дороже, чем строительство квадратного метра жилья.

Третий – пока дефицитный, но перспективный. Это более экономичные многоуровневые наземные паркинги. Каждый из них, на ограниченной территории, может вмещать тысячи автомобилей.

На примере Киева очевидно, что самая большая проблема состоит в том, что застройщики, активно возводя новое жилье, игнорируют строительство парковок.

Как обязать строить больше? (Проект)

В Киевраде сейчас готовят проект обращения в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с предложением изменить действующие нормативы расчетного количества машино-мест при строительстве жилых и нежилых комплексов. Нормативы были введены Минрегионом в 2011 году. По ним на построенную двухкомнатную квартиру необходимо предусматривать одно машино-место для постоянного хранения автомобиля в центральной зоне города, 0,8 машино-места в срединной зоне и 0,5 машино-места в периферийной зоне города, а на 100 работников учреждения государственного или общегородского значения требуется 15-20 машино-мест. Без учета ни количества населения, ни уровня автомобилизации.

Профильная комиссия Киеврады посчитала, что для Киева, чтобы избежать парковочного коллапса, нужно использовать коэффициент 2.

Как сделать так, что застройщики не смогут уклониться от строительства парковок? (Проект)

До сих пор не принятый проект Генплана Киева предлагает при планировании застройки ввести обязательное одновременное строительство многоуровневых наземных и подземных паркингов. То есть сдать жилье и "сделать ноги" не удастся.

К слову, проект Генплана предполагает обеспечить местами для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта 100 процентов парка жителей Киева. На этап 20 лет запланировано 1,2 миллиона машино-мест (сейчас их 294 тыс.).

Что можно сделать прямо сейчас?

В то же время именно застройщики активно финансируют разработку – полутора десятками проектных организаций – детальных планов территорий (ДПТ), поскольку закон запрещает землеотводы под строительство там, где отсутствует градостроительная документация.

Детальный план должен дополнять и уточнять Генеральный план в более крупном масштабе, показывать, какое строение и где можно расположить, как оно будет выглядеть, а также решать вопросы социальной и инженерной инфраструктуры.

На деле застройщики озабочены вопросами размещения жилья и экономии на инфраструктуре, поэтому при разработке детальных планов отдельных кварталов за свои деньги вполне ожидаемо отвергают планировочные решения по размещению тех же парковок.

И, что немаловажно, ДПТ разрабатываются как фрагменты, без взаимосвязи друг с другом, без видения общей картины развития города.

Городская власть пока не нашла методов воздействия на застройщиков, финансирующих разработку ДПТ, с тем, чтобы застройка территорий планировалась комплексно и с учетом государственных строительных норм и общественных интересов.

Вот почему нужно, чтобы детальные планы разрабатывали в интересах городской общины государственные или коммунальные институты за средства бюджета. Разработка стоит не таких больших денег по сравнению с тем, сколько градостроительных ошибок, среди которых нехватка парковок может показаться мелочью, удастся избежать.