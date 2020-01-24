Люди не бідкаються

"Люди бідкаються" – стало мемом. Зараз вперше за багато років різко змінилися настрої українців – люди очікують на зміни.

Це недвозначно підтверджують результати найсвіжішого, грудневого 2019 року традиційного опитування, яке провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Нижче їх виклад і порівняння з даними попередніх досліджень.

Переважна більшість громадян (44%) вважає, що Україна прямує в правильному напрямі. У неправильному напрямі руху країни переконані 36%, а ще 20% своєї думки не визначили. Наприкінці 2018 року, навпаки, абсолютна більшість (70%) вважала напрям руху країни неправильним і лише 18% – правильним (12% не визначилися). Останній раз переконання у правильності напряму України переважало в громадській думці після президентських виборів у червні 2005 року (тоді 42% вважали напрям руху країни правильним, 31% – хибним), але вже в листопаді 2005-го думка громадян змінилася на протилежну: 59% вважали прямування країни неправильним і лише 18% – правильним.

28% населення переконані: Україна здатна здолати труднощі у найближчі кілька років. Утім, більшість – 50% – вважають, що це відбудеться у більш віддаленій перспективі. І лише 11% громадян переконані у принциповій нездатності України здолати труднощі.

На думку українців, у найближчі 2-3 роки економічна ситуація може змінитися на краще – і в країні (38%), і в родині (38%). Більшість громадян (51%) сподіваються, що у 2020 році кращого буде більше, ніж гіршого. Передбачають, що рік буде гіршим за минулий лише 16%. Вважають, що нинішня влада краща за попередню, 43% українців, лише13% мають протилежну позицію – що нинішня влада гірша. На переконання 34%, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої.

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Основними почуттям людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (56%), оптимізм (38%) та тривога (26%). Порівняно з 2018 роком істотно зріс оптимізм (на 10%). Відповідно, зменшилася тривога (на 7%). Надія та оптимізм переважають в усіх регіонах України, оптимізм – особливо на Заході (45%), а надія – на Півдні (67%).

Додам, що на цей раз опитування не торкалося теми ставлення громадян до реформ.

Шкода, бо результати попереднього опитування українців мене, як і багатьох інших експертів, які вивчають настрої впродовж тривалого часу, здивували і навіть, якщо можна так сказати, обнадіяли.

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Судіть самі. У червні 2019 року переважна більшість наших громадян (60,5%) повірили в успіх реформ в Україні. Були переконані в успіху 16,5%, ще 44% в цілому вірили, хоча й мали деякі сумніви. Не вірили в успіх реформ набагато менше – 34%, причому не вірили зовсім лише 11%, а 23% ще мали частку надії.

Така віра в успіх реформ з'явилася вперше: у 2015 році вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%, у 2016-му – відповідно, 29% і 65%, в 2017 – 27% і 67%, в 2018-му – 35% і 60 %.

Звісно, громадяни від реформ очікують усього того, що їм політики обіцяли перед виборами. У меншій мірі це стосується політичних обіцянок. У більшій – того, що принесе покращення добробуту пересічних громадян. Завжди раніше українці були нетерплячими щодо термінів виконання цих обіцянок. Але влітку, як і в попередні роки, у громадян запитали, скільки часу вони готові терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ. Відповіді були вражаючими. У 2018 році були готові терпіти скільки треба 9%, у 2019-му – 19%. Готових потерпіти певний час (не більше року) – відповідно, 24% і 40%. Якщо в 2018 році не готових терпіти матеріальні труднощі заради реформ було аж 62%, то в 2019 році удвічі менше – лише 31% українців.

Не знаю, чи змінилося терпляче ставлення до реформаторства за півроку, що минули. Цього разу, щоб оцінити реформи, соціологи в рамках дослідження провели експертне опитування. Виявилося, що продовження реформ експерти сприймають далеко не однозначно. Суперечливі, а подекуди й відверто невдалі кроки у їх реалізації (мова йде про такі реформи як децентралізація, освітня, медична, судова та правоохоронних органів, а також відкриття ринку землі) експерти назвали найбільшою внутрішньополітичною невдачею України.

Експерти вказали на некомпетентність нової влади, її неготовність до ефективної роботи. Інші проблеми, які визначено в експертному опитуванні, це тенденції до авторитаризму, які проявляються у новій владній команді, кадрова політика, а також невдала інформаційна політика.

Цікаво, коли критичне ставлення експертів до впровадження реформ в Україні передасться населенню? Чи, може, влада все ж устигне зробити вдалі кроки в реформуванні до того часу, як проводитиметься чергове опитування про ставлення до реформ з боку простих українців? Такий нечуваний донині оптимізм, який панує у суспільстві, треба обов’язково виправдати. Інакше й розчарування буде вибуховим.

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