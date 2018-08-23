Независимость прилетела, как птица счастья завтрашнего дня

27 лет – это тот срок, когда уже наступает кризис "среднего исторического возраста". Начинаются провалы живой памяти о событиях. Память может обрастать легендами, мифами, а также идеологическими приукрашиваниями в зависимости от того, кто из старшего или среднего поколения вспоминает. Но это и тот срок, которого недостаточно для того, чтобы профессионалы могли раскромсать и исследовать безжизненное тело прошлого.

В частности, за все эти годы не был дан ответ на вопрос, чем все-таки конкретно был вызван такой неожиданный для всех подарок судьбы Украине – провозглашение Независимости 24 августа 1991 года и последовавший вскоре окончательный развал советской империи.

В колонке Московский путч и Киев: последняя капля терпения – как это было от 21 августа я писал, что причиной точно был не заговор жалких реакционеров из ГКЧП. И не следующий за ним якобы второй заговор – руководителей республик, которыми, по одной из существующих версий, вдруг овладела жажда власти и наживы. (Не было бы счастья, да несчастье помогло). Эта сомнительная версия несправедливо унижает роль десятков или сотен тысяч людей, которые организовывались в массовые движения и приближали развал Союза как могли.

Но и вторая версия – как раз исключительно этот самый подъем национально-демократического движения как причина объявления Независимости – историками не доказана и вызывает много вопросов. Хотя вполне возможно, что активность масс была тем благоприятным фоном, на котором даже отъявленные коммунисты не рискнули не проголосовать 24 августа за Независимость.

По третьей версии, которой придерживаюсь и я, это просто счастливое стечение обстоятельств. Везение. То, о чем веками могли только мечтать, само пришло в руки. Птица счастья завтрашнего дня.

Лично я и все мое окружение были счастливы 24 августа 1991 года.

Горя бояться – счастья не видать

Счастья и достатка от Независимости тогда ждали настолько, что на проведенном 1 декабря 1991 года референдуме в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины сторонники украинской Независимости победили даже в таком традиционно пророссийски настроенном регионе как Крым (54 процента от проголосовавших). Это сделало (по мнению многих политиков, в частности, Бориса Ельцина) сохранение СССР в каком бы то ни было виде окончательно невозможным.

Стали ли мы несчастливее и как расценивать то, что в ежегодном "рейтинге счастья" от ООН Украина традиционно находится в окружении африканских стран? (Например, в докладе World Happiness Report 2018 эксперты ООН поставили Украину на 138-е место из 156-ти).

Ну уж нет! Рейтинг, разработанный для ООН учеными Колумбийского университета, учитывает официальные статистические данные. Он отражает валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, экологическую ситуацию, порядок в стране, продолжительность жизни, обеспеченность граждан. Интегральные показатели этого рейтинга выводятся не к гражданам, а к государству Украине. Рейтинг не учитывает метафизических составляющих, которые включает в себя в нашем понимании такая субъективная характеристика, как счастье.

Если спросить, что такое счастье, то у каждого будет свой ответ. Счастье – это личностная категория. Главное, чтобы сами люди персонально считали себя счастливыми. В Украине регулярно проводятся такие социологические опросы, в ходе которых людей спрашивают, счастливы ли они.

Главные критерии простого человеческого счастья, по наблюдениям социологов – достаток, здоровье и мир. Украинские опросы на тему счастья показывают одну закономерность: все без исключения малоимущие называют себя несчастными. Среди более-менее обеспеченных украинцев счастливых становится больше, а самые зажиточные – и самые счастливые одновременно. Лишь с достижением определенного уровня достатка, как и в развитых странах, на первый план в ощущениях счастья начнут выходить другие факторы – например, самовыражение или проведение досуга.

Сотню лет назад один из величайших экономистов Джон Мейнард Кейнс писал, что величайшая политическая проблема – это объединить вместе экономическую эффективность, социальную справедливость и личную свободу.

27 лет – очевидно недостаточный срок, чтобы, оказавшись вдруг в условиях совершенно нового для нас общественного строя, успеть разрешить эту величайшую проблему. Остается быть всегда оптимистом – говорят, что человеку с грустным лицом счастье не улыбается.