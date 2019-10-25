По кустам, или Деликатный вопрос школьного образования

Новость о том, что в селе Забродь на Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного уличного туалета, прошла незамеченной в СМИ. Другое дело, если бы мальчик утонул. А тут даже не покалечился и получил всего лишь психологическую травму. С кем не бывает.

Из фекалий рыдающего первоклассника вытащили учителя. Хорошо, что подоспели. В самой школе даже нет помещения, которое можно перестроить во внутренний туалет. В уличной уборной мальчиков четыре кабинки, одна из них – без дверей, а другие не закрываются. Родители учеников опасаются, что их дети также могут оказаться в такой ситуации, знакомой не понаслышке значительной части жителей небольших городов и сел Украины.

Несколько лет назад даже в Киеве еще сохранялись школы, в которых не было туалетов в помещениях. В этом году (я специально узнавал) в столице не осталось ни одного учебного заведения с уличным туалетом.

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Тема поднималась на заседании правительства 27 февраля этого года. На нем заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе озвучил цифру: в Украине 680 школ (или каждая десятая) имеют удобства на улице. Выступая на заседании, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что остаток субвенций в размере 267 млн гривен в этом году направят на проект "Достоинство ребенка", который предусматривает обустройство туалетов внутри школьных зданий. А премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также местным властям до конца года обустроить на эти деньги все школы теплыми туалетами.

Будучи недавно в 80-тысячном райцентре (см. колонку Деньги и большой город от 9 октября), я обратил внимание, что в самом центре города в двух школах (мимо других просто не проходил) на переменках дети ходят в туалеты во дворе. Скорее всего, помещения самих школ не предусмотрены для достроек, а может, пока на улице тепло, внутренние уборные держат закрытыми. Хотя риск отморозить некоторые части тела, как видим по случаю в Закарпатской области, – далеко не единственная опасность, подстерегающая школьников, которые вынуждены пользоваться "удобствами" во дворе.

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Подозреваю, что если была команда от премьер-министра освоить деньги на туалеты до конца года, то первое полугодие этим никто не занимался.

В всяком случае, в сообщении Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ от 20 августа сказано, что "у 10% учебных заведений отсутствуют туалеты в помещениях". То есть цифра не поменялась.

В отставке премьер, дававший поручение обустроить теплые туалеты, поменялись министры с заместителями. И даже название министерства, ответственного за их строительство, стало другим – Министерство развития общин и территорий Украины. А проблема осталась.

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