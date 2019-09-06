Порочный круг, или На что потратить 120 миллиардов

Если у вас есть время, можете внимательно рассмотреть эту схему, которую я обнародую впервые. Посмотрите, что ждет киевлян уже в недалеком будущем, если продолжать ничего не делать с транспортной инфраструктурой.

Согласно утвержденной градостроительной документации, через 20 лет в Киеве должно жить 5 миллионов человек. Учитывая, что застройка столицы и, чуть ли не в большей мере, пригородов разворачивается весьма бурно, цифра в 5 миллионов может быть достигнута заметно раньше.

В Институте Генерального плана города Киева, где разрабатывается Комплексная схема транспорта, проанализировали нагрузку улично-дорожной сети в случае достижения количества населения в 5 миллионов человек без существенного развития дорожно-транспортной сети (что мы, собственно, и наблюдаем). Учитывались только объекты, которые строятся в настоящее время — Подольский мостовой переход, реконструкция Шулявской развязки, продолжение объездной дороги до улицы Богатырской и еще несколько.

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В результате моделирования движения транспорта на прогнозной транспортной модели города выявлено: средняя скорость движения на индивидуальном транспорте сократится с существующих 25-27 километров в час до 14,5 километров в час, а среднее время поездки увеличится на 80 процентов.

Какие последуют выводы: необходимо как можно скорее начинать строительство новых улиц, транспортных развязок в новых уровнях, расширять существующие улицы. Все это уже проходили все города во всех развитых странах намного раньше, в результате массовой автомобилизации после Второй мировой войны: переделывали улицы в шоссе, строили развязки под окнами домов. Мы с вами смотрим на скопление машин на улице и принимаем единственное решение, которое приходит на ум: надо построить больше полос, надо добавить больше парковок. Но в результате такого бытового мышления можем получить еще больше машин, потому что перемещаться станет удобно только на них.

Знаете, сколько, по предварительным подсчетам, надо вложить в транспортную систему Киева, чтобы она смогла нормально обслуживать 5 миллионов человек? 120 миллиардов гривен!

Автомобилисты свято верят, что в последние годы мэрия только тем и занимается, что строит километры велодорожек вместо развязок и парковок и всего прочего, призванного облегчить их, автомобилистов, жизнь. Но это неправда. Это последствия странного пиара и невнятной транспортной политики городской власти, которая в последние годы терялась в том, куда идет город, и на всякий случай шумно принимала концепции развития велоинфраструктуры, открывала начало строительства веломаршрутов, которые, оказывается, вели в никуда, потому что не достраивались. То есть ни развязок нет, ни велодорожек, на которые, впрочем, спрос был бы невелик — Киев не велосипедный город (о чем я писал в колонке Конь педальный: культовое средство передвижения и "хрустики" на дорогах от 24 апреля 2018 года).

Автомобилисты злятся, простаивая в пробках, но чтоб вы знали: им мешают не светофоры и не пешеходные переходы, а другие автомобилисты.

Приемлемый уровень комфорта, скорости и надежности поездки может гарантировать только личный автомобиль или такси — это последствия деградации общественного транспорта, который, считаю, и нужно возрождать в первую очередь.

Допустим, будет у нас вот эти 120 миллиардов на транспортную систему. Если спросить, куда их потратить, так и хочется ответить: на дороги. А надо — в первую очередь на улучшение общественного транспорта, который довезет нас быстрее, чем автомобиль, и ехать в котором не будет унизительно, как сейчас.

Если из 120 миллиардов начинать тратить в первую очередь на дороги и парковки, будет порочный круг: еще больше машин и парковок — еще больше нагрузка на улицы, еще больше пробок.

Мэр Киева Виталий Кличко на одной из последних пресс-конференций похвастался, что за пять лет его каденции город закупил 100 автобусов. (Насколько я помню, даже в суровые девяностые Киев каждый год покупал больше). За эти же пять последних лет выпуск муниципального транспорта на маршруты сократился на 100 единиц с 1013 в 2014 году до 913 в 2019 году: автобусы – с 397 до 344, трамваи – с 215 до 226, троллейбусы – с 400 до 343 единиц.

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