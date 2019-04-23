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Сергей Петрик

публицист

Срочно искать бальцеровичей

мнение
Сегодня, 11:59

В начале 2015 года была презентована "Стратегия устойчивого развития "Украина-2020". В этом документе декларируется, что к 2020 году в рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина займет место среди первых 30 позиций. 

Но пока до этого далеко: в рейтинге Doing Business-2019, который составляет Всемирный банк, Украина заняла 71 место среди 190 стран. Это на пять позиций выше, чем годом ранее. За пять последних лет Украина продвинулась в Doing Business на 41 позицию. Наша страна на несколько пунктов опередила такие страны, как Греция (72 место), Индонезия (73-е) и Монголия (74-е), но чуть выше в рейтинге все еще остаются Кыргызстан (70 место), Вьетнам (69-е) и Перу (68-е). А Россия и Беларусь опережают Украину вдвое, занимая 31 и 37 места соответственно. 

Подняться в рейтинге Украине позволили улучшения в таких показателях, как международная торговля (со 119 места до 78-й позиции в рейтинге) и защита миноритарных акционеров (с 81 на 72 место). Также в Украине упростили процедуру разрешения споров по выполнению контрактов (по этому показателю Украина поднялась с 82 на 57 место). 

Ухудшение Всемирный банк зафиксировал по двум критериям: получение строительных разрешений и уплата налогов. Так, по оценкам авторов рейтинга, чтобы пройти полную процедуру уплаты налогов в Украине, бизнесу придется потратить 327,5 часа в год. В то время как средний показатель по Восточной Европе – 214,8 часа, среди развитых стран – 154,9 часа.

Doing Business, о котором любят говорить чиновники, не самый важный из индикаторов реформ. Потенциальные инвесторы наблюдают, как меняются ВВП, рейтинг страны по обязательствам в иностранной валюте, чистые поступления прямых иностранных инвестиций, индекс восприятия коррупции, который рассчитывает Transparency International. 

Да, у нас пять лет война на востоке, но почему Украина топчется на месте, начиная с самого1991 года? В отличие от западных соседей – также бывших стран социалистического лагеря.

В своем отчете "25 лет трансформации: посткоммунистическая Европа и МВФ" Международный валютный фонд, изучив 21 страну, определил – невзирая на различные стартовые условия и экономические связи – четыре общих ключевых составляющих успешного реформирования: External support – внешняя финансовая поддержка; Magnet Europe – магнетизм Европы; Smart strategies – умные стратегии; и главное – Great People – великие люди.

Дело в том, что только с первой составляющей у нас всегда было все в порядке. Финансовая поддержка Украины Западом (как МВФ, так и другими донорами) была постоянной с первых лет независимости. 

Зато второй фактор – Магнетизм Европы, то есть тяготение к ассоциации с Евросоюзом, четко наметился лишь в последние годы, а до этого были метания между Востоком и Западом. Заметные изменения в настроениях украинцев кардинально повлияли и на расстановку сил на политической арене: проевропейские партии в подавляющем большинстве в парламенте.

Третий и четвертый факторы успешного реформирования – это то, что важно безотлагательно создавать "с нуля".

Умные стратегии в виде эффективного комплекса реформ отсутствуют с 1991 года и до сих пор. Упомянутая президентская "Стратегия устойчивого развития "Украина-2020" – это  всего лишь перечень целей, направлений и приоритетов развития страны, а также показатели достижения этих целей. Например, целью реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире. Без указания, как это все реализовать.

Четвертый фактор – Great People (великие люди) – подразумевает наличие во главе реформ видных экономистов уровня Лешека Бальцеровича в Польше. 

Их тоже не было пока, о чудо, сам Бальцерович лично не появился в Украине три года назад: 22 апреля 2016 года президент назначил его своим советником, представителем в Кабинете Министров и сопредседателем группы международных советников по поддержке реформ в Украине. Спустя год 27 июля 2017 года Лешек Бальцерович решил не продлевать свой контракт и прекратил работу в нашей стране. 

Учитывая в целом печальный опыт привлечения иностранцев к украинским реформам, бальцеровичей надо искать среди нас, и чем быстрее, тем лучше. 

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Тег экономика, петрик, рейтинги, Бальцерович, реформы
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