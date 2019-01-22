Сергей Петрик публицист

Ум, честь и совесть могут находиться в разных партиях

Ум, честь и совесть могут находиться в разных партиях //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b6/333/5c45b6333155d.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b6/333/5c45b6333155d.jpg 2019-01-22T09:11:00+02:00 Сергей Петрик

"В ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи" – так характеризует свою партию (большевиков) советский партийный и государственный деятель Владимир Ленин в статье "Политический шантаж" (1917 год).

Это определение вбивали в головы нескольким поколениям советских людей в течение 70 лет. В шестой статье Конституции СССР (в редакции 1977 года) было закреплено: "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР".

Седьмая статья гласила: "Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов".

Ровно 29 лет назад произошло историческое событие: 22 января 1990 года на заседании Политбюро ЦК КПСС генсек Михаил Горбачев вынудил компартию отказаться от монополии на власть. За переход к многопартийности под нажимом Горбачева высказалось большинство членов Политбюро. Так в один день высшее политическое руководство страны одобрило коренную реформу государственного управления, фактически – смену общественно-политического строя, и КПСС лишилась государственного статуса. Дальнейшее было делом техники: соответствующее решение было подтверждено на заседании Пленума ЦК КПСС в феврале, а окончательное юридическое оформление состоялось на пленарном заседании 3-го Съезда народных депутатов СССР 14 марта 1990 года.

После этого шестая статья Конституции выглядела так: "Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные и иные общественные организации и массовые движения через своих представителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами".

А седьмая: "Все политические партии, общественные организации и массовые движения, выполняя функции, предусмотренные их программами и уставами, действуют в рамках Конституции и советских законов. Не допускаются создание и деятельность партий, организаций и движений, имеющих целью насильственное изменение советского конституционного строя и целостности социалистического государства, подрыв его безопасности, разжигание социальной, национальной и религиозной розни".

Измененные нормы Основного закона стали отражать реальную картину политической жизни страны, и Украины в ее составе, в частности.

На этом фото из Государственного архива Донецкой области – митинг с требованием отставки Донецкого областного комитета компартии Украины в Донецке в феврале 1990 года.

В это время в Украине после учредительного съезда в сентябре 1989 года набирал размах "Народный Рух Украины за перестройку" – общественно-политическое движение, объединившее многочисленные демократические группы, на основе предложенных Союзом писателей Украины программы и устава (напечатанных в "Литературній Україні" 16 февраля 1989 года). В Народном Рухе объединились люди разных политических убеждений – от либеральных коммунистов до интегральных националистов, а доминировали в организации, председателем которой был коммунист Иван Драч и главой секретариата – антикоммунист Михаил Горынь, настроения национальной демократии.

Рух, даже когда это стало возможным в 1990 году, и позже, когда Украина стала независимой, – не сразу стал партией. Хотя в ходе выборов в Верховную Раду в 1990 году он добился таких успехов, что даже создал в парламенте собственную фракцию – Народную Раду. А также получил большинство в местных советах Киева, Западной и Центральной Украины.

Из первых воспользовавшихся правом на многопартийность до сих пор в базе Минюста Украинская республиканская партия (в которой был Левко Лукьяненко), зарегистрированная в ноябре 1990 года, Партия зеленых Украины (в мае 1991-го) и Демократическая партия Украины, которую зарегистрировали тоже еще до развала СССР – в июне 1991 года.

Наиболее же массовый Рух долго не мог определиться: его лидеры Иван Драч, Дмитро Павлычко и Михаил Горынь какое-то время подумывали, не пригласить ли на должность председателя Леонида Кравчука, в то время президента страны. Однако еще один лидер – Вячеслав Чорновил настоял на превращении Руха в политическую партию, регистрация которой состоялась лишь в 1993 году. Он аргументировал тем, что поскольку новое государство все еще полностью контролируется старой компартийной номенклатурой, настоящие реформы невозможны, пока ее не устранить от власти, чем и должна заняться оппозиционная политическая партия.

"Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти", – так говорил еще один советский деятель, соратник Владимир Ленина, один из организаторов октябрьской революции 1917 года Лев Троцкий.

Смотришь на перечень зарегистрированных в Украине партий – и не понимаешь, зачем они вообще создавались. В Украине их рекордно много. В Польше, например, 80 партий. В Украине зарегистрировано 352.

В прошлом и позапрошлом годах партии не регистрировались совсем. Процесс застопорило требование о сборе подписей и формировании ячеек в Крыму, предусмотренное законом, что сейчас невыполнимо. А до этого наблюдалась сумасшедшая тенденция роста.

В Министерстве юстиции числятся зарегистрированными: с 1991 года – четыре партии, с 1992-го – четыре, с 1993-го – девять, с 1994-го – две, с 1995-го – две партии и т.д. За 10 лет, начиная с января 2009 года, зарегистрировано большинство – 208 партий. Из них за 2014-2016 годы – 159!

Из них мы точно можем определить количество партий, готовых бороться за власть. Месяц назад прошли выборы в объединенных территориальных общинах, и в них участвовало только 47 партий. Остальным власть не нужна.

А мощных политических партий все еще нет. Наш феномен – "партия власти", название которой периодически меняется, к партийной системе отношения не имеет. Для создания сильной политической системы Украине понадобится намного больше времени, чем прошло с тех пор, как Горбачев демонтировал однопартийную систему.



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