Сергей Петрик публицист

Все просто: лучшую жизнь приносит лучшая зарплата

Только 37 процентов наших граждан верят в то, что "в конце концов, тяжелый труд приносит лучшую жизнь". В то же время 63 процента считают, что "тяжелый труд, как правило, не приносит успеха, успех зависит от счастливого случая и связей".

Это результаты всеукраинского опроса по ряду утверждений из Всемирного исследования ценностей, проводившегося с целью сравнить ценности украинцев и жителей соседних стран исследовательской компанией GfK Ukraine по заказу проекта UNITER.

Исследователи были шокированы: в соседних странах – России, Беларуси, Молдове, Польше и Венгрии – большинство населения все-таки больше верит в труд.

На первый взгляд, это все только от нашей неустроенности, оттого, что в своем развитии мы топтались на месте почти 30 лет. Скажем, у моего поколения 50-летних обретение Украиной независимости и начало строительства капитализма совпало с получением вузовских дипломов и началом самостоятельной трудовой жизни. Старшим пришлось труднее – им довелось приспосабливаться, порой радикально меняя профессии и социальный статус.

Многие из нас, кому 50 и более, так и не приспособились к изменившимся реалиям – мы были советскими людьми, ставшими очевидцами того, как относительно обеспеченный средний класс СССР опустился на социальное дно, приватизация проведена несправедливо, а жизнь проходит в череде постоянных экономических кризисов, которым не видно конца.

В колонке Каша в наших головах от 19 февраля я отмечал огромное влияние на людей советской мифологии с ее главной ценностью: государство для каждого советского человека является источником всех социальных благ, прав и обязанностей.

Под это подстраивались все остальные ценности (в их числе "советский коллективизм", "порядок", "трудовой энтузиазм", "равенство", "право на труд и право на отдых" и т. д.). Но когда советские ценности были отброшены, то новые взамен так и не предложили. Сегодняшние 40-летние и младше росли и воспитывались в бедном, пронизанном коррупцией и круговой порукой, постсоветском государстве, и для них это – естественная и неотъемлемая часть их жизни.

Я бы мог закончить на грустной ноте, мол, отсюда и такое убивающее неверие в то, что труд приносит "лучшую жизнь". Однако массовый выезд украинцев на работу за границу дает немалый повод надеяться, что с нашими ценностями не все так плохо, как говорят социсследования.

По данным МИД, выезжает 100 тысяч человек ежемесячно. Причем это в основном молодежь. Большинство выезжает на краткосрочный период, несколько месяцев, чтобы заработать денег и вернуться. Дело не в рабочей визе: в Польше, например, ее можно свободно получить на месте. Просто люди, тяжким трудом заработав приличные по нашим меркам деньги, хотят домой: туда, где они за любой – тяжелый или легкий – труд в принципе не могут получить достойных зарплат, чтобы обеспечить "лучшую жизнь".

Значит, неверие в то, что тяжелый труд приносит лучшую жизнь, распространяется только на труд в границах нашей собственной страны!

Кроме повышения зарплат, на которое работодатели со временем из-за дефицита специалистов будут вынужденно соглашаться, "лучшая жизнь" больше не зависит от этих самых работодателей. Должны быть стабильность, хорошие медицина и образование, ровные дороги и много чего еще.

Но первое, что все-таки должно сделать государство – расставить экономические приоритеты в социальной политике так, чтобы от сосредоточенности на справедливом распределении бюджетных средств перейти к поддержке легально работающего в нашей стране бизнеса. Не плодить количество получающих субсидии надо, а рассчитывать, что любая, даже самая низкая зарплата позволит расплатиться за коммунальные услуги.

А если со временем жизнь в стране начнет налаживаться, то и ценности будут меняться.

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