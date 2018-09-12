Нові правила паркування у Києві: що зміниться?

27 вересня набуває чинності Закон про реформування сфери паркування транспортних засобів. Це означає, що всі автомобілі, залишені на проїжджій частині, будуть евакуйовані, а їх власників чекатиме штраф.

Зі свого боку Київрада вже здійснила низку кроків, необхідних для ефективного контролю за паркуванням у столиці. Зокрема, створено штат інспекторів з паркування зі 150 осіб. Також працюємо над розробкою Автоматизованої системи контролю оплати за паркування (АСКОП). Окрім того, переглядаємо Концепцію розвитку паркувального простору у Києві в цілому.

Водночас, досі не визначені технічні вимоги до пристроїв для фіксації порушень, а також не функціонує реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Це мають зробити центральні органи виконавчої влади. Часу залишилось не так багато, тому ми звернулися до уряду з проханням пришвидшити прийняття відповідних змін. У свою чергу Київ докладе максимум зусиль для вчасної реалізації положень Закону на території столиці.

Ситуація з парковками

Погодьтеся, парадоксальною виглядає ситуація, коли водії скаржаться на затори і водночас залишають авто у правій смузі руху. Найпоширеніше виправдання – відсутність паркомісць. Аргументація справедлива, але трохи дивна, враховуючи напівпорожні парковки. Станом на сьогодні у Києві функціонують 889 комунальних майданчиків (карта – http://parkservis.kiev.ua/services/karta-maydanchykiv) на 40 тисяч машиномісць з перспективою їх збільшення до 125 тисяч. Отже, проблема не в парковках?

Можливо, залишати свої авто аби-де водіїв змушує надто висока вартість послуги? До слова, година на муніципальній парковці коштує 10, 7 та 5 гривень у залежності від розташування. Це в 3-4 рази дешевше, ніж літр пального. Виходить, що паркувальна вакханалія на столичних дорогах має досить банальні причини – відсутність відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Новий закон про паркування покликаний змінити ситуацію на краще.

Оплата

Сплатити за парковку можна за допомогою мобільного додатку, придбавши місячний чи квартальний абонемент, або ж скориставшись послугами паркоматів. Їх у Києві наразі 36, у наступному році плануємо встановити ще 312.

Чек або талон на паркування обов’язково залишайте на лобовому склі. У разі його відсутності під щітками склоочисника, ризикуєте отримати папірець зі штрафом. Детальніше про способи оплати можна дізнатися на сайті "Київтранспарксервісу" – http://parkservis.kiev.ua

Штрафи

Не хочете платити мінімум – готуйте у 20 разів більше грошей від вартості 1 години паркування. Наприклад, якщо тариф на майданчику складає 10 грн/год, то санкція відповідно становитиме 200 грн. Суму можна зменшити вдвічі, якщо сплатити штраф протягом 10 днів.

Санкція за порушення ПДР, зупинку та стоянку під знаком заборони і порушення правил паркування (несплату послуг) складе 425 грн.

Останнім часом побільшало випадків, коли авто залишають на місцях для людей з обмеженими можливостями. Штраф від 1000 грн мотивуватиме "героїв парковки" як мінімум двічі подумати перед тим, як вчиняти подібні дії.

Інспектори з паркування

Важливо, аби потенційні порушники зрозуміли: жити за принципом "цього разу обійдеться" більше не вийде. З 27 вересня наводити лад на дорогах столиці будуть 150 інспекторів з паркування. Окрім накладення адміністративних санкцій, вони зможуть відправити машину порушника на штрафмайданчик. Раніше такі повноваження були тільки у поліції.

Інспектори можуть евакуювати авто у двох випадках: якщо ТЗ суттєво перешкоджає дорожньому руху або за паркування на безкоштовних місцях особами, які не мають відповідних пільг. Евакуйовані автомобілі перебуватимуть на спеціальних майданчиках та стоянках. Незабаром їхні адреси можна буде знайти на сайті КМДА і "Київтранспарксервісу".

Якщо автомобіля на залишеному місці не виявите, телефонуйте 102 або на "гарячу лінію" патрульної поліції за номером (044) 287-82-82. Там повідомлять, чи було авто евакуйоване і куди саме. Назвіть номер транспортного засобу, після чого отримаєте вичерпну інформацію подальших дій: куди звертатися і як його повернути. Зробити це можна буде не раніше, ніж за три дні з моменту вилучення транспортного засобу.

Врахуйте, що визволення чотириколісного улюбленця теж влетить у копієчку. Сума залежатиме від маси автомобіля: до 2 тон – 600 гривень, від 2 до 3 тон – 700 гривень.

"Перехоплюючі" парковки

Станом на сьогодні у Києві зареєстровано майже мільйон автомобілів, понад 700 тисяч з яких – легкові. Транспортні проблеми посилюються ще й завдяки масштабним потокам автівок, які прямують до Києва з інших регіонів України.

Щоденно у ранкові години "пік" у місто в’їжджає близько 100 тисяч автомобілів. Більшість з них прямує через центр у зв’язку з недостатньою кількістю об’їзних магістралей. Зменшити трафік плануємо облаштуванням 7 "перехоплюючих" паркінгів на в’їздах у місто біля станцій метро. Схема проста: залишаєте авто на майданчику і їдете у справах громадським транспортом – без заторів і з суттєвою економією часу.

Невідворотність покарання однозначно допоможе покращити ситуацію на київських дорогах і вже скоро заторів у Києві стане менше. Шкода тільки, що привчати водіїв елементарному етикету, а також повазі до інших учасників руху, маємо в такий радикальний спосіб.