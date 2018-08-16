У Києві може з’явитися 350 локацій прокату велосипедів

17 станцій велопрокату Bike sharing від Nextbike вже працюють у центральній частині міста – у найпопулярніших туристичних місцях та біля станцій метро. Тестові локації також є у Дніпровському районі, на Троєщині, Оболоні, біля метро Почайна. Загалом у столиці відкриється близько 30 таких станцій. Це – пілотний проект перед дійсно глобальною велосипедизацією столиці.

Де їздити?

Раніше, при будівництві доріг та вулиць, права двоколісних учасників дорожнього руху не враховувались. По суті, активно розвивати велосипедний напрямок і розбудовувати необхідну інфраструктуру Київ почав кілька років тому. Завдяки особистій позиції мера Віталія Кличка, у столиці вже облаштовано 58 кілометрів якісних велосипедних доріжок. Найбільш відомий маршрут – "Троєщина-Європейська площа". Ще 4 напрямки знаходяться на етапі проектування: "Оболонь-Центр", "Виноградар-Центр", "Солом’янка-Центр" і велодоріжка від Поштової площі до моста Патона. Тобто, вже наступного року Київ матиме 5 маршрутів, які рано чи пізно об’єднаються у повноцінну веломережу.

Наразі у місті велосипедистам дозволено рухатися смугами громадського транспорту. Ця норма діє на п’яти відрізках – просп. Миру, бул. Перова, вул. Будівельників, бульварах Верховної Ради та Дружби Народів. Всього у місті понад 20 км смуг громадського транспорту, на яких велосипедисти можуть відчути себе повноцінними учасниками дорожнього руху. Це тимчасові заходи, поки у Києві не буде створено цілісної велоінфраструктури.

Як діє система велопрокату?

При розташуванні станцій ми керувалися логікою короткострокових поїздок від півкілометра до 4 максимум. Сервіс оцінять насамперед ті, хто не бажає чекати громадського транспорту, аби проїхатися кілька кварталів. Наприклад, якщо вам потрібно від КМДА дістатися Поштової площі, велосипедом витратите 8-10 хвилин. У кінці маршруту просто залиште двоколісного на такому ж велопоінті і можете йти далі у своїх справах.

Система прокату дуже проста. Щоб почати користуватися ровером, необхідно встановити мобільний додаток Nextbike, зареєструватися та внести дані банківської картки. На велосипедах встановлений GPS-замок з QR-кодом. Його потрібно зчитати за допомогою камери у додатку, після чого розблокується заднє колесо. Важливо: велосипед повертайте тільки на офіційний майданчик – порушників чекає штраф. Карта розташування станцій прокату є у мобільному додатку.

Скільки коштує?

Є три тарифи: "Разовий" (30 грн – 30 хв.), "Місячний" (199 грн) та "Сезонний" (599 грн). Два останні мають однакові умови: перші 30 хвилин зможете кататися безкоштовно, другі і треті 30 хвилин – по 5 грн кожні, потім тариф автоматично переходить на 30 грн за кожні наступні 30 хвилин. Детальніше про вартість прокату, акції та інші умови оплати дивіться на сайті Nextbike.

Нові локації

Як я вже говорив, проект Bike sharing є пілотним. Головна мета – дослідити всі можливі нюанси та недоліки у роботі сервісу. Це допоможе нам добре підготуватися і у найближчому майбутньому провести інвестиційний конкурс щодо облаштування у Києві 350 (!) таких локацій, які по суті виконуватимуть функцію громадського транспорту. Переможець конкурсу отримає можливість зайти на ринок і бути оператором велопрокату. Можливо їх буде кілька, таким чином кияни та гості столиці зможуть обирати сервіс на свій смак.