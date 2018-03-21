Угода з агресором: чи є співпраця між Києвом та Москвою?

Сьогодні Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Документ базувався на стратегічному партнерстві між країнами і передбачав поглиблення економічної інтеграції між Україною та РФ протягом вказаного періоду. Основними напрямками російсько-українського співробітництва були визначені, зокрема, вдосконалення режиму вільної торгівлі та військово-технічне співробітництво; пріоритетними галузями економіки – авіаційна промисловість, суднобудування, електроенергетика та ін.

Цікавий факт: однією з цілей програми було "зміцнення добросусідських відносин Російської Федерації та України, заснованих на повазі інтересів один одного, інтенсифікації економічних і культурних контактів між громадянами наших країн". Виходить, що угода не актуальна з 2013 року. Адже навряд-чи хтось назве сьогоднішню поведінку Росії добросусідською. Про жодну повагу до українського народу, звісно, теж не може бути й мови.

Непобратимські стосунки

Україна на рівні держави денонсувала не одну угоду з агресором. Але мало хто знає, що на місцевому рівні теж ведеться активна робота по врегулюванню відносин з північною сусідкою.

Два роки тому Київ в односторонньому порядку розірвав всі угоди про побратимство, партнерство і співпрацю з Москвою. Офіційний лист-повідомлення я особисто направив керівництву російської столиці. Того ж року Київрада підтримала припинення дії двосторонніх договорів, угод, меморандумів, протоколів та інших документів ще з 5 містами та регіонами РФ: Санкт-Петербургом, Волгоградом, Улан-Уде, Махачкалою та Республікою Комі.

Кібербезпека

Про "фабрики тролів" та "ботоферми" вже знає увесь світ. Їхня діяльність направлена на фальшування результатів як глобальних, так і локальних голосувань; дезінформацію. У минулому році російські хакери добралися і до сайту електронних петицій. Технічною службою було зафіксовано десятки випадків "накруток" голосів за окремі петиції з використанням російських доменів. Саме тому, я доручив автоматично блокувати голосування за петиції із поштових адрес mail.ru, list.ru, bk.ru, inbox.ru.

Київська влада також відмовилася від програмного забезпечення, виробленого у Росії і заборонила органам місцевого самоврядування використовувати ПЗ країни-агресора для закупівель. Зокрема, ми вже відмовились від антивірусних програм російського виробництва. Сьогодні здійснюємо перехід бухгалтерського та податкового обліку і звітності з російських платформ типу 1С на вітчизняні аналоги.

Бізнес-зв’язки

Ще одне рішення мало хоч і рекомендаційний, але стратегічно важливий характер. У березні минулого року Київрада звернулася до представників бізнесу, закликавши припинити будь-яку співпрацю з резидентами РФ.

Сьогодні Київ не має жодної угоди чи договору з російською стороною. Існування таких в нинішніх умовах є абсурдним, оскільки жодна домовленість з Росією не гарантує виконання взятих на неї зобов’язань. Так склалось історично. РФ з легкістю нехтує міжнародними домовленостями, це частина її політики. Що вже говорити про локальні угоди. Тому маємо зрозуміти і прийняти факт: жодних домовленостей з країною-злодієм, країною лицеміром і країною-агресором бути не може.