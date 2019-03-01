Владимир Прокопив Заместитель городского председателя - секретарь Киеврады, депутат Киеврады VII - VIII созывов

Як працює публічний простір Київради

Як працює публічний простір Київради //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/940/ba5/5c7940ba5f79f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/940/ba5/5c7940ba5f79f.jpg 2019-03-01T16:31:00+02:00 Владимир Прокопив

Створити публічний простір на першому поверсі столичної мерії з’явилася ще на початку нової каденції Київради. Навесні 2016 року столична влада та громадська організація "Агенти змін" підписали меморандум про співпрацю щодо реформування публічного простору. "Агенти змін" провели незалежне дослідження, щоб з’ясувати всі недоліки першого поверху та побажання громади міста щодо майбутнього публічного простору. На основі цього аналізу було розроблено концепцію перетворення, який ми втілювали в життя останніх 2 роки.

Минув місяць, як оновлений публічний простір функціонує на першому поверсі Київради. Що змінилося?

Вхід до будівлі здійснюється через металошукачі, а вміст сумок охоронці можуть побачити не відкриваючи їх завдяки інтроскопу. Причиною пропуску відвідувачів через "рамки" є безпека людей, які знаходяться в приміщенні Київради. Зважаючи на ситуацію в країні, необхідно убезпечити громадян від небезпеки.

Охорону Київради тепер здійснюють бійці Національної гвардії, замість поліції. З перших днів роботи нової системи пропуску люди поставилися з розумінням. Проте були й такі, що реагували агресивно, мовляв, "я приходжу в державну установу, а мене тут обшукують". Проте, зрештою, усі розуміють, що це необхідні заходи.

До слова, в перші дні були випадки, коли відвідувачі намагалися пронести заборонені предмети, зокрема пістолети, ножі. Місця, де можна було б залишити ці предмети не передбачено, тому прохання приходити до Київради без них. Охорона все одно змусить залишити зброю поза межами будівлі.

Тепер на першому поверсі працює єдиний відкритий простір, де кожен громадянин може подати заяву, залишити звернення. Фахівці Київради, які безпосередньо працюють з громадянами, знаходяться в цьому просторі. Також тут знаходиться міський Центр допомоги учасникам АТО. Всього ж тут працюють 16 фахівців.

Для зручності передбачена рецепція з адміністраторами, які допоможуть відвідувачам вирішити їхні питання. Для регулювання потоку працює електронна черга.

Відповідно до концепції, одним із головних завдань було створення універсального, безбар’єрного дизайну. Перший поверх максимально пристосували для осіб з інвалідністю. Тут облаштували пандуси, розширений доступ до ліфтів, двері, які відчиняються в обидві сторони і дворівневі столи зі спеціальним пониженням.

Також, функціонує "робоче місце" з комп’ютерною технікою для відвідувачів, де вони можуть перевірити власну електронну пошту, знайти необхідну інформацію, документи.

Якщо ви прийшли з дітьми, сумувати їм не доведеться, бо для них облаштували дитячу кімнату та ігрову зону. Одночасно в кімнаті можуть перебувати 6-7 дітей віком від 3 до 7 років, а догляд за ними здійснюють вихователі. Дітки, яким ще не виповнилося 3 роки, можуть знаходитися в кімнаті у супроводі одного дорослого. Перебувати в кімнаті діти можуть до трьох годин.

Є окреме приміщення для проведення різних заходів – конференц-зал. В ньому громадські організації можуть проводити власні тренінги, збори, конференції. Наприклад, 7 лютого тут проводилася стратегічна сесія з розробки інформкампанії "Громадського бюджету", а деякі громадські організації проводять тут курси вивчення англійської мови. Все це відбувається на безкоштовній основі. На першому поверсі створені технічні умови для трансляції засідань Київради, відео- та фотоматеріалів.

Крім того, в приміщенні Київради є відділення "Ощадбанку" та "Укрпошти". Також, усі бажаючі можуть вільно потрапити в їдальню КМДА, яка відкрита для усіх відвідувачів. До речі, вхід до їдальні обладнано підйомник для людей з інвалідністю.

Це ще не усі зміни. Ми будемо уважно прислухатися до зауважень громадськості та намагатися зробити публічний простір якомога ефективнішим. Бо для нас головне – це максимально спростити діалог між громадськістю та владою, та зробити перебування в приміщені Київради комфортним.

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