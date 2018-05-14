Гуманитарный штаб: путь ради людей вопреки обстоятельствам

Гуманитарный Штаб – масштабная программа Фонда Рината Ахметова, которая работает с августа 2014 года для оказания максимальной помощи мирным жителям Донбасса, пострадавшим вследствие вооруженного конфликта. Штаб стал крупнейшей в истории Украины гуманитарной миссией, которой удалось спасти жизни более миллиона человек.

Объединив ресурсы активов – Благотворительного фонда, бизнесов группы СКМ и футбольного клуба "Шахтер" – Ринат Ахметов создал уникальный и крупнейший гуманитарный проект, когда-либо существовавший в стране. По праву можно сказать, что никто не сделал больше для предотвращения гуманитарной катастрофы в зоне боевых действий.

Основные направления Штаба: доставка и выдача взрослых и детских продуктовых наборов, адресная медицинская и психологическая помощь пострадавшим, реабилитация раненых детей, эвакуация и временное расселение мирных жителей Донбасса.

Почти четыре года Гуманитарный штаб ежедневно присутствует в зоне конфликта, беспрерывно оказывая помощь.

До февраля 2017 года деятельность Штаба распространялась также на сотни населенных пунктов неконтролируемой территории, там и сегодня нуждаются в ней более полумиллиона мирных граждан. Но уже год, как деятельность логистического центра "Донбасс Арена" и всех пунктов выдачи на оккупированной территории запрещена.

Но вопреки всем препятствиям Гуманитарный штаб продолжает помогать мирным гражданам по обе линии соприкосновении. Люди могут получить лекарства для детей, прооперировать ребенка с тяжелым пороком сердца или если ребенок был ранен в ходе боевых действий.

Первая колонна с гуманитарной помощью ушла на Донбасс 22 августа 2014 года – и с того момента Штаб ни разу не прекращал работу. Оглядываясь на пройденный путь, понимаешь, как сильно изменился каждый сотрудник Гуманитарного штаба. Каждый прошел суровую школу, их опыт соткан из ошибок и побед, а главное достижение – спасенные жизни.

Что помогает успешно преодолеть все трудности? Есть несколько правил.

Самое главное – каждый из нас ежедневно подтверждает кредо: сегодня необходимо быть лучше, чем вчера. С первых дней кризиса и хаоса войны мы максимально системно подходим к решению самых острых вопросов на Донбассе. Каждая проблема региона выделена в отдельный проект или программу с продуманной логикой и логистикой, с пониманием, как максимально эффективно должен работать механизм, чтобы помочь здесь и сейчас. Чтобы эффективность работы ежеминутно прогрессировала, Гуманитарный Штаб изучает потребности людей. Ориентируемся только на то, в чем есть нужда. Для этого опираемся на данные социологических исследований украинских и международных организаций, партнеров Штаба, таких как ПРОООН, ЮНИСЕФ. Получаем информацию от жителей сел и поселков.

Сотрудники Штаба, выезжая в "серую зону", знают, сколько людей их ждут и каковы их потребности. Скрупулезно обрабатываются все обращения на горячую линию. Каждый месяц на нее поступает порядка двух тысяч писем и звонков.

Тщательная проработка действий очень важна, поскольку масштабы гуманитарного кризиса на Донбассе не позволяют решить все и сразу. Надо сосредоточиться на важном.

Наше внимание сфокусировано в первую очередь на социально незащищенных слоях населения (пенсионерах, людях с инвалидностью, многодетных семьях, родителях-одиночках, беременных женщинах, детях) из числа мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

Безусловно, любую гуманитарную миссию в мире можно измерить в цифрах, объемах, килограммах. Штаб не исключение. Например, количество выданных продуктовых наборов сопоставимо с населением 11 областей Украины – это 12 миллионов, или 131 тысяча тонн. Наборы выживания – так их стали называть мирные жители.

Гуманитарному штабу Рината Ахметова за почти четыре года работы удалось предоставить необходимую помощь более миллиону человек – каждому шестому в Донецкой и Луганской областях. И это самое дорогое и бесценное, что есть.

Благодаря ежедневному труду Гуманитарный штаб превратился в мощнейшее благотворительное движение Украины, которое достойно оценила вся страна. Согласно социологическому исследованию КМИС, 88% опрошенных жителей Донбасса и почти 52% всех украинцев убеждены, что наибольшую поддержку населению региона оказывает именно Гуманитарный штаб. Эти данные воодушевляют и придают уверенности. Значит, Штаб движется в правильном направлении.

Планы на 2018 год неизменны. По-прежнему будем стремиться помочь как можно большему количеству людей. И для этого будут расширяться проекты, по которым уже идет работа, и создаваться новые программы для мирных граждан. Ведь в поддержке нуждаются, согласно данным ООН, почти 4 миллиона жителей восточного региона Украины.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает ради этих людей, именно потому является лидером в рейтинге благотворительных организаций.