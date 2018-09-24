Военная база НАТО в Польше: готов ли Запад дать отпор России

В первую очередь следует отметить, что идея с усилением присутствия вооруженных сил НАТО в Польше или в целом в Европе на восточном направлении начала актуализироваться сразу же после начала агрессии России против Украины. Страны Балтии и Польши были первыми, у кого еще после агрессии России против Грузии в августе 2008 года возник вопрос наличия конкретного плана и сил НАТО для обеспечения выполнения 5-й статьи Альянса о коллективной обороне. Выяснилось, что на тот момент (2008 год) НАТО было абсолютно не готово к тому, чтобы воевать с Россией.

Когда Россия начала агрессию против Украины, этот вопрос, наконец-то перешел в практическую плоскость, а Польша и страны Балтии начали поднимать вопрос подготовки к отражению российской агрессии на уровне Брюсселя. Особым образом эта проблема была вынесена на повестку дня в прошлом году во время проведения Россией военных учений "Запад-2017", которые были направлены против Польши и стран Балтии. Фактически, в ходе "Запад-2017" Россия отрабатывала план наступательной операции против Польши и стран Балтии. Когда в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, а также США, Великобритании и других странах НАТО проанализировали детали учений "Запад-2017" и замысел совместной операции российских и белорусских вооруженных сил (Беларусь принимала участие в маневрах как союзник РФ, а белорусские вооруженные силы выполняли задачи в качестве первого эшелона совместной группировки), то немедленно провели оценку собственных способностей противодействовать наступлению российской армии. В результате, был сделан неутешительный вывод – существующие вооруженные силы стран НАТО на восточном направлении не способны остановить наступление вооруженных сил России.

При проведении учений "Запад-2017" Россия отработала операцию, в ходе которой 1-ая танковая армия (а это более 1000 танков) буквально за несколько дней перемещалась по территории Беларуси к границам Польши с потенциальной готовностью выдвинуться на Варшаву. За такое короткое время НАТО не сможет запустить даже политические процедуры для активации статьи 5 о коллективной обороне, не говоря уже о создании необходимой группировки для отражения наступления российских войск.

Именно учения "Запад-2017" заставили НАТО начать практические шаги по укреплению своей обороны на восточном направлении. Альянс всерьез занялся усилением стратегической мобильности – то есть обеспечением способности быстрой переброски вооруженных сил США и стран Западной Европы на восток. Ведь оказалось, что за годы после окончания Холодной войны и распада СССР страны Европы потеряли способность оперативно перебрасывать вооруженные силы с запада на восток. США в том числе потеряли способности быстро перебрасывать вооруженные силы в Европу. Например, порты в Германии когда-то предназначались для переброски вооруженных сил и техники из США в ФРГ во время Холодной войны. Но сейчас они уже не могут справиться с этой задачей, так как были переориентированы, естественно, на коммерческие цели.

Исходя из этого, и возникла идея создать постоянные места дислокации вооруженных сил НАТО, прежде всего США, в Польше. Что касается вооруженных сил европейских стран НАТО, то большинство из них пока не готовы к войне с Россией. Сейчас даже есть такое выражение, что вооруженные силы России – ready for war (готовы к войне), а военные европейских стран НАТО – ready for peace (готовы к миру). На вопрос, готовы ли они сейчас, например, вступить в бой в том конфликте, который сейчас происходит между Россией и Украиной, то я бы ответил, что, скорее не готовы. На сегодняшний день у них другая психология, подходы, и им надо еще пройти определенный трансформационный период, а для этого требуется время.

Россия это прекрасно понимает, и потому готовится к быстрым операциям, которые могут проводиться за несколько дней-недель, когда за неделю-две можно достичь стратегических целей на европейском театре военных действий. А уже потом разбираться с "западными партнерами" о деталях будущего устройства Европы.

В Польше сейчас происходят активные мероприятия по укреплению национальной армии на восточном направлении. В частности, рассматривается вопрос о создании новой дивизии как раз на направлении возможного удара российской армии по Варшаве. В то же время Польша начала прорабатывать идею по созданию постоянной военной базы с размещением именно американского контингента. Уже сейчас на польской территории на ротационной основе находится бригадная тактическая группа армии США. Однако поляки предлагают разместить военную базу США на постоянной основе, чтобы усложнить задачу России – как в военном, так и политическом плане – по проведению операции против Польши.

В прессе уже сообщалось, что Польша готова вложить в инфраструктуру новой военной базы США до 2 миллиардов долларов, чтобы справедливо распределить обязанности и облегчить участие американцев в размещении своих войск на польской территории.

Также речь может идти о возможной передислокации вооруженных сил США из Германии в Польшу. Напомню, что до сегодняшнего дня в ФРГ дислоцировалось около 35 тысяч американских войск, и сейчас их размещение не является оптимальным с точки зрения противодействию существующим угрозам НАТО. Исходя из реальной ситуации, они должны дислоцироваться дальше на восток. Поэтому, было бы логичнее разместить эти вооруженные силы не в Германии, а, например, в Польше.

Сейчас в администрации президента США рассматривается возможность уменьшения численности вооруженных сил США в Германии, но не только за счет их возвращения в Штаты, но и в результате передислокации определенной части на польскую территорию.

Вероятность реализации идеи по созданию военной базы США в Польше сейчас достаточно высокая. Она отвечает интересам не только Польши и США, но, собственно, НАТО, поскольку Альянс получает существенное усиление своих способностей на восточном направлении.

При чем, создание американской базы в Польше существенно усилит внутреннюю солидарность Альянса и снизит способности России расколоть НАТО именно через проведение атак на "маленькие страны Восточной Европы", необходимость обороны которых не всегда находит понимание в странах Западной Европы. Вопрос, готовы ли сегодня, скажем, Италия, Франция или Испания направлять свои войска, чтобы воевать с Россией за страны Балтии или Польши остается открытым. База США в Польше в значительной степени снизит остроту этого вопроса.

Естественно, со стороны России на инициативу Польши по размещению военной базы США у себя на территории будет резкая дипломатическая и информационная реакция. Не исключен, кстати, вариант, что Москва в срочном порядке актуализирует вопрос создания своих военных баз на территории Беларуси. Тем более, что у Александра Лукашенко сейчас уже не осталось никаких козырей для дальнейшего торга с Путиным и он буде вынужден согласиться на это "заманчивое предложение" Кремля.

В тоже время, для Украины создание военной базы США на территории Польши будет иметь исключительно позитивный эффект, поскольку, усилит возможности наших союзников (прежде всего США и Польши) по противодействию России на Европейском театре военных действий. Соответственно, баланс сил в Восточной Европе буде меняться в сторону НАТО и Украины, что прямо отвечает национальным интересам нашей страны, которая с 2014 года противостоит российской агрессии.