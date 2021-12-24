Бизнес сформировал реальную экоповестку для Украины

В 2021 году власть совершила много ошибок и просчетов в экологической политике. В памяти промышленников еще свежи баталии вокруг одиозного законопроекта №4167 о промышленных выбросах, который был трижды провален в парламенте. Чтобы разработать честные и справедливые законопроекты, которые будут защищать экологию, но также учитывать состояние экономики Украины, бизнес решил активно включиться в формирование национальной экологической повестки. Предприниматели хотят совместно с властью участвовать в разработке законопроектов и других нормативно-правовых актов в сфере экологии.

Для этого промышленные компании совместными усилиями подготовили документ под названием "Визия бизнеса по основным законодательным инициативам и политикам в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшения выбросов парниковых газов". В этом документе – единая позиция украинских компаний относительно законодательных инициатив, разработанных властью. Во время презентации документа представители бизнеса отметили, что "Визия" является динамичным документом, который позволит властям отслеживать актуальную позицию работодателей по тем или иным экологическим вопросам.

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На данный момент "Визия" содержит позицию национального бизнеса по таким важным темам, как введение с 2023 года Европейским Союзом механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ), законопроекты относительно рынка древесины, государственного экологического контроля, управления отходами, экологического страхования и работы государственной экологической инспекции. По каждой из перечисленных тем промышленники указали "тонкие" места: какие нормы могут быть использованы для давления, а какие содержат нереальные с точки зрения экономики сроки выполнения или внедрения.

Считаю "Визию" знаковым документом. Промышленники показали, что больше не хотят оставаться статистами при формировании государственной экологической политики и готовы активно включаться в решение актуальных для бизнеса вопросов. Надеюсь, что благодаря такой проактивной позиции сотрудничество между властью и бизнесом в сфере экологии выйдет на новый уровень.