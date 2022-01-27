Бизнес выступает за стимулы в управлении отходами

Между властью и бизнесом продолжается непростая дискуссия об управлении отходами. Власть настойчиво продвигает законопроект №6345, бизнес выступает за принятие альтернативного законопроекта №6345-1. Оба документа предусматривают повышение ставки налога на размещение и захоронение отходов, но философия законопроектов кардинально отличается. Власть под управлением отходами понимает исключительно фискальную функцию, тогда как предприниматели считают, что государственная политика в этой сфере в первую очередь должна быть стимулирующей.

Например, в з/п №6345 предлагается увеличить ставки эконалога на размещение отходов в 3-13 раз. Бизнес, напротив, считает, что такое резкое повышение может негативно отразиться на деятельности компаний. В альтернативном з/п №6345-1 предлагается подход умеренного повышения ставки экологического налога с возможностью уменьшить платеж на 50%, если предприятие предприняло реальные шаги по улучшению экологии. Бизнес считает, что такой подход стимулирует компании официально декларировать отходы и их размещение.

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В свою очередь, Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины обращает внимание на тот факт, что авторы законопроекта №6345 предлагают повысить ставку налога за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности с 0,54 до 3 грн/т, однако в сопроводительных документах не приводятся расчеты выгод и расходов от принятия документа. В таких условиях, когда бизнес не понимает своих стимулов, ему будет очень сложно принять решение об увеличении расходов на экологическую модернизацию производства.

К сожалению, бизнес и власть пока не могут найти общий язык, какой из двух законопроектов об управлении отходами принять. Скорее всего, власть в лице монобольшинства будет продвигать з/п №6345. К сожалению, нежелание слышать и слушать бизнес стало своеобразной "визитной карточкой" нынешней власти. При этом важно помнить, что именно бизнесу предстоит выполнять принятые законы. Считаю, что сторонам нужно достичь компромисса, иначе сфера управления отходами не получит необходимого развития и инвестиций.