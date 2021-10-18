Дефицит вагонов приведет к катастрофе в экономике

Мининфраструктуры вновь решило взяться за тему ограничения срока службы грузовых вагонов. Ранее данная инициатива натолкнулась на жесткую критику не только грузоотправителей, но также Государственной регуляторной службы и Министерства юстиции – которые, в отличие от Мининфраструктуры, посчитали, что реализация подобной программы обернется масштабными убытками для бизнеса и государства.

Зачем же сегодня МИУ наступает на "старые грабли" и снова предлагает тот же проект? Не исключено, что это происходит под давлением вагоностроительного лобби.

Реклама

Если эта инициатива будет реализована, украинская железная дорога потеряет в одночасье 51 тыс. вагонов, что составляет 45% от общего числа. В числе "выбывших" окажутся 39 тыс. полувагонов, которыми наиболее часто пользуются экспортеры. По предварительным прогнозам, дефицит полувагонов в итоге составит 36 тыс. То есть экспортные поставки будут фактически парализованы. В годовом измерении перевозки продукции украинских производителей упадут на 60 млн т. Для бюджета подобное обернется потерей миллиардов валютной выручки.

Кому выгодна такая ситуация? Возможно, вагоностроители думают, что им, но это предположение ошибочное. На строительство новых вагонов потребуется 126 млрд грн. Таких денег нет ни в госбюджете, ни у "Укрзализныци", ни у бизнеса. Последствия карантинного кризиса 2020-го до сих пор не преодолены, а украинская экономика уже входит в новую "красную зону".

Но даже если предположить, что деньги нашлись, на строительство такого количества новых вагонов отечественным заводам необходимо минимум 5 лет работы в три смены. А что все это время будут делать грузоотправители и сама "Укрзализныця"?

Реклама

Безусловно, обновление вагонного парка необходимо. Однако выводить старые вагоны из эксплуатации нужно с умом – чтобы не пострадали интересы бизнеса, особенно экспортеров. Ведь более 80% продукции украинского экспорта доставляется до границы по железной дороге.

Нужно искать компромиссное решение, которое бы удовлетворило всех участников рынка, включая государство. Таким решением может быть ограничение срока эксплуатации только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн на уровне 1,5 нормативных сроков их эксплуатации. Это предложение может стать хорошей основой для переговоров между МИУ и бизнесом.