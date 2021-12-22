Декарбонизация: воздушные замки чиновников

Украина продолжает догонять уходящий поезд мировой декарбонизации.

Национальную экологическую повестку продолжает лихорадить. В 2020 году Минэкологии полностью провалило реализацию экологической политики, в том числе подготовку Второго национально-определенного вклада (НОВ2) Украины в Парижское соглашение по климату. В 2021 году после смены руководства министерства украинская сторона смогла, хотя и с большим трудом, подготовить обновленный проект НОВ2 к климатическому саммиту в Глазго, где состоялась его презентация.

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Власть считает, что поездка украинской делегации в Глазго и презентация НОВ2 прошли успешно. Но у бизнеса, которому предстоит на практике реализовывать мероприятия по декарбонизации, осталось свое мнение. Еще перед саммитом отечественные промышленники высказывали мнение, что обязательства Украины снизить до 2030 года выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года завышены. Бизнес не вытянет это ни по деньгам, ни по времени. Тем более, что на законодательном уровне до сих пор не принята и не имплементирована вся необходимая для декарбонизации нормативно-правовая база.

Но голос бизнеса, как обычно, не был услышан. Украинские чиновники, видимо, считают, что знают все лучше, чем предприниматели. На практике такие заблуждения приводят к системным ошибкам. До сих пор не понятно, зачем наша страна взяла на себя обязательство снизить выбросы СО2 на 65%, если Евросоюз с его финансовыми возможностями пообещал снизить их на 55%? Для кого вся эта "европоказуха"? Кроме того, власть до сих пор не имеет четкого представления, где взять 101 млрд евро, необходимых для реализации НОВ2. В тексте документа упоминается помощь международных партнеров, хотя маловероятно, что они дадут Украине такую сумму.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина недавно заявила, что план имплементации НОВ2 будет готов к концу первого полугодия 2022 года. По словам чиновницы, о деньгах на украинскую декарбонизацию власть планирует вести переговоры с США, ЕС и Великобританией. Это, конечно, хорошо, но посмотрите на время. Очевидно, что в 2022 году украинская власть "родит" в лучшем случае план имплементации. Переговоры о деньгах обычно занимают длительное время, и даже в случае их успеха, средства начнут поступать не сразу и малыми траншами. В итоге мы провалим сроки и не выполним свои обязательства, данные в Глазго.

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Удивительно, что правительство полностью избегает диалога о создании Фонда декарбонизации, законопроект о создании которого лежит в парламенте, а также не желает предоставлять бизнесу льготы и преференции для ускорения внедрения экотехнологий в производстве. Наверное, строить воздушные замки легче, чем делать реальные дела. К тому же этой власти точно не придется в 2030 году отвечать за обязательства, взятые перед всем миром в 2021-м.