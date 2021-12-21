Экономический паспорт – дитя популизма

Популизм во власти набирает обороты. Ввиду практического отсутствия достижений, в ход идут самые фантастические инициативы. Очередной из них стала идея президента Зеленского ввести так называемый "экономический паспорт украинца". Глава государства подал соответствующий законопроект №6394 в парламент. Несмотря на кажущуюся красивой "обертку", данный з/п несет в себе значительные риски для украинской экономки и общества в целом.

Первая проблема – как сохранить деньги, аккумулированные в специальном фонде, из которого будут производиться выплаты лицам, достигшим 18 лет. Законопроект №6394 предусматривает, что средства фонда будут вкладываться в депозиты и ОВГЗ в гривне. Как показывает опыт, это не сможет застраховать накопленные сбережения от инфляции. За последние 18 лет ее уровень составил 750%, а гривна девальвировала в 5,4 раза. Таким образом, сумма, которую в итоге получат 18-летние украинцы, будет, скорее, символической.

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Вторая проблема – практика нецелевого использования средств Кабмином. Если украинскому правительству не хватает денег (а это происходит почти всегда), то оно входит в "режим выживания" – берет деньги везде, где сможет. Так было, когда деньги "ковидного" фонда в разгар эпидемии коронавируса направлялись на строительство дорог. Так может случиться и с деньгами фонда, из которого планируется платить обладателям "экономических паспортов".

Первый кандидат на будущее дотирование "паспортными" деньгами – Пенсионный фонд, который сегодня на 40% дотируется государством. Если перед Кабмином встанет выбор: заплатить пенсии сегодня или не заплатить владельцам паспортов через 18 лет, когда будет другое правительство, то, скорее всего, чиновники выберут первое. Еще одним большим риском для реализации идеи "экономических паспортов" является коррупция.

По предварительным оценкам, через фонд в год будет проходить не менее 40 млрд грн. Для коррумпированных чиновников это большое поле деятельности. Деньги, например, можно за определенный "откат" направить на реализацию какой-нибудь заведомо провальной госпрограммы. Можно получать "откаты" с банков, на депозитах которых будут храниться эти деньги. Можно просто их разворовать, ведь управлять фондом будет частная компания с капиталом 25 млн грн и таким же уровнем ответственности.

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Мне понятно желание президента и ОП во что бы то ни стало повысить падающий рейтинг президента. Но делать это за счет средств налогоплательщиков неправильно и недопустимо. Это популизм чистой воды, который неизбежно приведет Украину и украинцев к катастрофе.