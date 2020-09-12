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Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

Громкое дело, оказавшееся фарсом

12 сентября, 22:42

Инициатор дела "Роттердам+", бывший нардеп Виктор Чумак накануне не явился в Высший антикоррупционный суд, куда подал жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о прекращении следствия по "Роттердам+". Яркий пример того, как громкое вначале дело превращается в фарс…

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Почти четыре года НАБУ играло в большую политическую игру, безуспешно ища доказательства "космических убытков" государству и потребителям.

Полтора десятка украинских и международных институтов, среди которых – Киевский НИИ судебных экспертиз и Европейская ассоциация угля, в своих выводах заявили, что формула "Роттердам+" никому не навредила, но была нужна при переходном этапе от регулируемой модели энергорынка рынка к рыночным отношениям. Беспрецедентного размаха экспертиза, проведенная отдельно по запросу СБУ, подтвердила те же результаты. К тому же этот принцип утвердили в меморандуме Украины с МВФ при определении цены на газ.

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Что собирается противопоставить этим аргументам Виктор Чумак в Антикоррупционном суде? Трудно представить. Но точно знаю, что отката назад к ручному регулирования цен, в угоду отдельным бизнес-группам, не будет. На это у властей хватит политической воли.

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газ формула экспертиза НАБУ Роттердам МВФ
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