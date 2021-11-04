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Сергей Магера

Какие задачи должен решить новый министр экологии

Сергей Магера

народный депутат Украины, внефракционный

4 ноября, 14:55
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Итак, 322 народных депутата отправили министра экологии в отставку. Самое время поговорить о том, что должен сделать новый министр, чтобы не повторить ошибки старого. Считаю, что главной ошибкой уволенного экс-министра было отсутствие эффективной коммуникации с украинским бизнесом и экспертным сообществом. Наверное, поэтому из Минприроды порой выходили такие странные во всех отношениях документы, как, например, законопроект №4167 о промышленных выбросах. Документ с треском провалился в парламенте и показал полную некомпетентность министерства в вопросах экомодернизации промышленности.

После выступления президента Зеленского на экологическом саммите в Глазго в украинской экологической политике изменилось все. Глава государства, по сути, стал главным драйвером экологической повестки Украины. В своем выступлении Зеленский четко определил главную цель — выполнить климатические обязательства нашей страны, взятые в рамках Парижского соглашения по климату. Главное из них — снижение уровня выбросов СО2 до 2030 года на 65% от уровня 1990 года. Эта цель зафиксирована во Втором национально-определенном вкладе Украины в парижское соглашение по климату, которое будет презентовано в Глазго.

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После выступления президента Зеленского стало ясно, что именно декарбонизация экономики должна стать основой национальной экологической повестки. Конечно, остается вопрос, поднятый в свое время отечественными промышленниками — о нереалистичности снижения выбросов на 65%. На достижение этого показателя, по расчетам экспертов, потребуется более 100 млрд долл., которых нет ни у власти, ни у бизнеса. В НОВ2 указано, что средства предоставят международные доноры, но это кажется крайне сомнительным, учитывая, как долго наша власть получает очередной транш МВФ или макрофинансовую помощь ЕС.

Уверен, что цель в 65% вряд ли достижима, пока Украина не создаст собственных механизмов финансирования декарбонизации. Поэтому важной задачей нового министра экологии, по моему мнению, станет скорейший запуск государственного фонда декарбонизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Фонд должен наполняться за счет части средств от уплаты эконалога и целевым образом финансировать проекты по декарбонизации. Третьей важной задачей является принятие закона о промышленных выбросах, который бы опирался на европейский опыт и учитывал украинские экономические реалии. Этот закон необходим промышленности для внедрения НДТМ.

Переход экологической тематики под контроль президента Зеленского — хороший знак. Важно правильно использовать повышенное внимание главы государства для формирования оптимальной дорожной карты и принятия неотложных решений, которые смогут за короткое время запустить в Украине полноценный процесс декарбонизации экономики.

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