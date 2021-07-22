Каким должен стать новый законопроект о промышленном загрязнении?

Парламент окончательно отклонил законопроект №4167 о промышленном загрязнении, который с третьей попытки не смог пройти первой чтение. Считаю, что это закономерный итог для авторов, которые упорно игнорировали замечания бизнеса, экспертов и профильных ассоциаций.

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Сейчас на повестку дня встал вопрос о разработке нового законопроекта. Чтобы не повторять прежних ошибок, Украине необходимо наработать собственный путь декарбонизации промышленности. Слепое копирование европейских норм, не подкрепленное источниками финансирования и не учитывающее украинские реалии, как показал опыт, не работает.

Главное, что должны понять авторы нового законопроекта о промышленном загрязнении – на декарбонизацию нашей стране понадобятся десятки лет и десятки миллиардов долларов инвестиций. Для сравнения: Евросоюз к 2021 году потратил на внедрение экотехнологий в промышленном секторе более 450 млрд евро, а в ближайшие 10 лет планирует инвестировать еще около 800 млрд евро. Причем тот факт, что государство должно помогать бизнесу, в ЕС не обсуждается.

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По предварительным оценкам экспертов, потребности украинской промышленности в финансировании процесса декарбонизации составляют 10 млрд долл. На мой взгляд, реальная сумма будет намного больше. Уже сейчас мы должны трезво оценить время, которое понадобится для внедрения экотехнологий на предприятиях, и определить источники государственного финансирования помощи бизнесу.

Считаю, что 20 лет, начиная с момента вступления нового закона о промышленном загрязнении в силу, это то минимальное время, за которое мы можем вложиться, при условии, что власть будет активно помогать промышленникам. И дело не только в прямом финансировании, бизнесу нужны будут налоговые и кредитные стимулы. И, конечно же, государственный Фонд декарбонизации, его необходимо создать как можно быстрее. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.