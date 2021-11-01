Кто-то в Кабмине играет против интересов Украины

Интрига вокруг запрета на экспорт лома продолжается. За восемь месяцев 2021 года из Украины вывезли 410 тыс. т металлолома, что в 20 раз больше чем за весь 2020 год. Причиной столь активного экспорта стал аномально высокий рост цен на лом на мировых рынках. Цена в 500 долл./т полностью нейтрализовала защитную функцию украинской экспортной пошлины, которая была установлена на уровне 58 евро/т. Сегодня запасы лома на металлургических предприятиях подходят к концу, если не ввести запрет на его экспорт, в ноябре начнутся остановки заводов и массовые увольнения квалифицированных работников.

По оценкам экспертов, если правительство не запретит экспорт лома, только до конца текущего года украинская экономика потеряет 1,5 млрд долл. валютных поступлений. Начиная с 2022 года ежегодные потери бюджетов всех уровней составят около 20 млрд грн, а потери валюты – 1,4 млрд долл. Когда смотришь на эти цифры, возникает вопрос: неужели в Кабмине не понимают, какие разрушительные последствия ожидают экономику, если по всей стране начнут останавливаться металлургические комбинаты. Для городов, где вся жизнь зависит от меткомбинатов, это будет настоящей трагедией.

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Думаю, чиновники все знают и понимают. Ведь еще в июле объединение металлургических предприятий "Металлургпром" обратилось к правительству с призывом ввести временный мораторий на экспорт лома до конца 2023 года. С опозданием в два месяца, но власть все же услышала бизнес. В сентябре Минэкономики разработало проект соответствующего постановления Кабмина. С тех пор документ застрял в лабиринтах межведомственных согласований, и я слышал версии, что застрял он не просто так, а потому что якобы кто-то в правительстве решил поиграть с экспортерами лома в одной команде.

Я не хочу верить, что власть вот так может выбирать приоритеты. И вместо того, чтобы поддержать металлургические предприятия, которые создают сотни тысяч рабочих мест и платят десятки миллиардов гривен налогов, чиновники поддерживают фактически "полутеневой" бизнес по заготовке металлолома. По оценкам экспертов, за год ломозаготовители выводят в офшоры не менее 100 млн долл., пытаясь избежать уплаты налогов в Украине.

Уверен, что руководство Кабмина должно разобраться в этой ситуации и наказать чиновников, выбравших неправильные приоритеты в своей работе.

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Металлургам сегодня не нужны политические игры. Им как никогда нужна помощь государства, а именно – введение моратория на экспорт лома. Это позволит предотвратить надвигающийся кризис. Тем более, что, согласно оценкам экспертов, введение моратория создаст условия для увеличения ВВП Украины на 2,5%. Зачем терять деньги, если можно их заработать?