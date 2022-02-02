Мариупольскому меткомбинату – 125 лет!

Этот февраль обещает быть богатым на события. В 2022 году мы отмечаем 125 лет создания Мариупольского металлургического комбината. 13 февраля 1897 года трубосварочный цех предприятия выдал первую продукцию. Это – официальный день рождения меткомбината.

Средневековая поговорка гласит, что когда-то все дороги вели в Рим. Но в разгаре Промышленной революции они вели в Мариуполь. А все благодаря появлению железного пути Еленовка-Мариуполь в 1882 году. Из Донбасса в морской порт начали активно поставлять уголь. Вскоре мощностей тогдашнего порта не хватало. В 1889 году в Мариуполе возвели глубоководный порт. Он был вторым по грузообороту в тогдашней империи после Одессы.

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Все это – истоки важного события, которое превратило Мариуполь из небольшого купеческого городка в промышленный центр.

Отцы-основатели комбината – банкир прусского происхождения Адольф Юльевич Ротштейн и его компаньон, американец Эдмунд Дютиль Смит. В апреле 1896 года они обратились к правительству Российской империи за разрешением создать "Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество". Вместе с обществом "Провиданс" оно считается прародителем городского комбината. В мае того же года предприниматели получили разрешение от императора Николая II. Они купили трубопрокатный завод в США и отправили его в Мариупольский порт. Лайнер со станками, трубами, металлоконструкциями, плитами и всем необходимым – вплоть до болтов и гаек! – приплыл к нам через океан.

В декабре 1986 года начался монтаж. Уже 13 февраля 1897 года (или 1 февраля по старому стилю) были собраны и запущены в работу мартеновская печь, листопрокатный и трубосварочный станы. Итого – завод был введен в работу фактически за два месяца. Даже в наше время это звучит впечатляюще. Краеведы пишут, завод строился по самым актуальным на то время технологиям и опережал Европу – в том числе Юзовский завод, привезенный из Англии.

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Технологии раз и навсегда изменили ход истории. Мариуполь в конце XIX века вырос почти вдвое. Перепись 1890 года гласит о том, что в Мариуполе тогда проживало 19 тысяч человек. Перепись 1897 года гласит о том, что население увеличилось до 31 тысячи человек.

Я уверен, что технологии – это историческая необходимость и в наши дни. Сегодня Мариуполю, как и всей украинской промышленности, нужен новый Ренессанс. И сейчас одно из ключевых направлений развития промышленности – ее декарбонизация. Нужно повышать экологичность производства. Необходимы понятные, прозрачные условия для бизнеса в этом направлении. А еще – поддержка государства.

Пока что в правительстве пишутся планы, концепции и стратегии. Решений нет. Диалога с промышленниками – нет. Нормативной базы по декарбонизации – нет. Однако, обязательство страны сократить выбросы углекислого газа никто не отменял. Обещания нашей страны международным партнерам весьма внушительны – на 65% до 2030 года.

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Правительство избегает любых разговоров о создании Фонда декарбонизации, законопроект о котором давно лежит в парламенте. Саботаж? Возможно. Одно лишь понятно. Если бы когда-то в 1896 году предприниматели Ротштейн и Смит так же подходили к строительству завода в Мариуполе, как наше правительство сегодня – к декарбонизации, то Мариупольский комбинат наверняка никогда не был бы построен.