Медлительность Кабмина может стоить Украине 20 млрд грн

Правительство часто жалуется, что его критикуют по чем зря. Но как могут воздержаться от критики, например, украинские металлурги, которые с середины года ждут введения моратория на экспорт лома?

Еще 12 июня объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось с открытым письмом к премьер-министру с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома до конца 2023. И только 30 сентября на сайте Минэкономики появился соответствующий проект постановления Кабмина. Сейчас мы с вами имеем конец октября, а проект так и остается проектом. Может ли власть позволить себе столько времени раздумывать над убедительной просьбой одной из главных отраслей украинской экономики? Цифры говорят, что не может.

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По оценкам экспертов, введение моратория позволит нарастить его переработку внутри страны, что даст экономический эффект, равный 2,5% ВВП. Если Кабмин решит не вводить запрет на экспорт лома, то ежегодные потери государственного и местных бюджетов составят не менее 20 млрд грн. Трудно назвать лоббистской инициативу, направленную на ускорение роста национальной экономики. Несколько раз приходилось слышать опасения, что временный мораторий на экспорт лома приведет к нарушению обязательств перед Европейским Союзом в рамках Соглашения об ассоциации. На самом деле такого риска нет.

В тексте проекта постановления КМУ четко сказано, что запрет не распространяется на страны Евросоюза. Что касается реальных рисков, то они могут возникнуть, если до начала ноября правительство не введет мораторий. Главный риск — вынужденная остановка металлургических заводов из-за нехватки лома. Сегодня запасы этого сырья вплотную подошли к технологическому минимуму, ниже которого работа заводов невозможна.

Если заводы начнут останавливаться, то до конца 2021 года, согласно оценке экспертов, украинская экономика может недосчитаться 1,5 млрд долл. валютных поступлений. Это сильно ударит по курсу гривны, не поможет даже кредит МВФ. Вслед за девальвацией начнут расти цены в продуктовых магазинах. Но самым болезненным ударом станет безработица. Особенно остро она коснется городов, зависящих от металлургического производства.

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Сейчас набирает обороты третья волна ковида, Украине и так трудно. Призываю правительство не усугублять ситуацию в экономике. Необходимо как можно быстрее ввести запрет на экспорт лома и нейтрализовать угрозу кризиса.