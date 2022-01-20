Мининфраструктуры готовит экономическую диверсию

Украинскому бизнесу в 2022 году будет нелегко. Многие предприятия сегодня находятся на грани выживания из-за высоких цен на газ. В конечном итоге в этом виновата власть, не смогла должным образом подготовиться к отопительному сезону, провалила национальную программу повышения добычи газа и внедрила очень спорную формулу расчета цены на газ. Повышение налогов из-за вступления в силу одиозного закона №5600 – также следствие безграмотной политики власти. Добавьте сюда еще неоднократное повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки и тарифов на перевалку грузов в портах, и вы получите картину реальной экономической политики – политики угнетения развития бизнеса.

Но у власти есть еще министерства и ведомства, каждое из которых готовит собственные "сюрпризы" предпринимателям. Лидером по вредительству экономике, на мой взгляд, остается Министерство инфраструктуры. Там по-прежнему лелеют идею легализации проекта приказа о принудительном ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Эксперты подсчитали, что, если приказ вступит в силу, из делового оборота будут выведены 75 тыс. технически исправных вагонов. Чтобы построить такое количество новых вагонов украинским вагоностроительным заводам понадобится минимум пять лет и более 50 млрд грн, которых нет ни в бюджете, ни у "Укрзализныци".

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За всей этой историей с принудительным списанием вагонов явно "торчат уши" лоббистов вагоностроительных предприятий. Но этот лоббизм, на мой взгляд, экономически нецелесообразен, так как выведение из эксплуатации указанного количества вагонов вызовет паралич украинского экспорта. Сегодня экспортеры доставляют по железной дороге около 80% всех грузов. Эксперты прогнозируют, что остановка экспорта может вызвать масштабный экономический кризис, который обойдется национальной экономике более чем в 2 млрд долл. в год. Поэтому очевидно, что строить вагоны ценой разрушения экономики – заведомо тупиковый путь.

Есть более актуальная и важная задача – модернизация и строительство новых локомотивов и ж/д инфраструктуры. На конец 2021 года износ электровозов УЗ составлял 94%, тепловозов – 98%. Из 19 тыс. основных ж/д путей половина нуждалась в капитальном ремонте или реконструкции.

Вот в эти два направления нужно вкладывать инвестиции. Даже новые вагоны не смогут ехать без локомотивов и по неисправным путям. Надеюсь, МИУ и УЗ откажутся от принудительного списания вагонов и сосредоточат свое внимание на действительно важных вопросах.